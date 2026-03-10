Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
carlos_aguado_coahuila_613889d715
Coahuila

Desconoce Morena la ley electoral: Gerardo Aguado

Dijo que el problema con Morena es que no hay precandidaturas únicas, por lo que la campaña que están realizando, está fuera de la ley.

  • 10
  • Marzo
    2026

El coordinador de la fracción parlamentaria del PAN, Gerardo Aguado Gómez, dijo que Morena muestra un total desconocimiento de la ley al utilizar la silueta de la Presidenta Claudia Sheinbaum en sus precampañas.

“Arriesgarse a utilizar la silueta de la Presidenta como parte toral de su precampaña, me parece en primera instancia desconocimiento de la ley, pero en segundo, cinismo absoluto al negar que violaran la ley, porque a todas luces se violenta al utilizar la imagen de la Presidenta de la República”.

Dijo que esto refleja la falta de candidatos sólidos que puedan presentar una propuesta para sus distritos y en cambio echen mano de la imagen de Claudia Sheinbaum, además de que es muy claro que hay una violación al código electoral.

Aguado Gómez dijo que ya la autoridad electoral se pronunció, y que Morena solo está utilizando el tema para hacer ruido mediático, por ello algunos de los precandidatos se niegan a acatar lo dispuesto por el IEC, que ordenó retirar la imagen de la Presidenta de los espectaculares y propaganda de los aspirantes de Morena.

“No es ceguera ni miopía, me parece que es cinismo y desesperación. Están plasmadas estas leyes en la Constitución y armonizada en los estados, podrán ir a la autoridad federal, pero les van a decir los mismos”.

Dijo que el problema con Morena es que no hay precandidaturas únicas, por lo que la campaña que están realizando, está fuera de la ley.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

62a3dab0_9cab_4406_8aff_c54c139701a2_b606edc99a
Impulsan bienestar femenino con Feria en Saltillo
IMG_0778_49e46a4462
Continúan trabajos de recarpeteo en Saltillo con nueva maquinaria
959d8c25_5eac_4847_b8d4_5d9138680cc6_47c34050f4
Solicitan vecinos mantenimiento a juegos infantiles de la Alameda
publicidad

Últimas Noticias

Sheinbaum_Petro_c30cb0d393
Claudia Sheinbaum conversa por teléfono con Gustavo Petro
7dd97c258d9ac1e45512209ddbac3112b4ee9ba1w_bc44502bd6
Preparan 'Plan B' para aprobar la Reforma Electoral
EH_UNA_FOTO_0e1cee667b
Licencia de Sergio Mayer desata proceso interno en Morena
publicidad

Más Vistas

captan_ataque_donde_muere_menor_apodaca_6160e9cb6b
Captan momento del ataque donde muere menor en Apodaca
inicia_proceso_tramite_becas_escuelas_particulares_9e40334e90
Arranca proceso de becas en escuelas particulares 2026-2027
fortalecen_conectividad_ruta_monterrey_mcallen_530985084f
Fortalecen conexión con Texas mediante ruta Monterrey-McAllen
publicidad
×