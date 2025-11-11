Cerrar X
Desconocen denuncia de secretario de Ayuntamiento de San Pedro

Hasta el momento, ni el Congreso del Estado ni el Ayuntamiento de San Pedro han emitido un posicionamiento oficial sobre el seguimiento a la denuncia

  • 11
  • Noviembre
    2025

Por segunda ocasión, la diputada Delia Hernández, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, afirmó no contar con información sobre la denuncia presentada por ciudadanos contra el secretario del Ayuntamiento de San Pedro, Jaime Martínez Cepeda, señalado por presunta venta ilegal y despojo de terrenos.

En una primera entrevista, Hernández mencionó que solicitaría información para conocer el estatus del proceso. No obstante, al ser consultada nuevamente, reiteró que hasta este momento no ha recibido datos oficiales.

De acuerdo con los denunciantes, tras dichas declaraciones acudieron al Congreso local para solicitar una reunión y entregar documentación relacionada con el caso, pero señalaron que no lograron encontrar a la legisladora. Indicaron que la información fue entregada en Oficialía de Partes; sin embargo, afirmaron que no han recibido respuesta.

Las personas afectadas señalaron que, pese a las denuncias que aseguran haber presentado en distintas instancias, no han observado avances en el proceso. Testificaron que el secretario Jaime Martínez Cepeda continúa ejerciendo sus funciones dentro del Ayuntamiento de San Pedro.

“Estamos a la espera de que alguna autoridad nos dé seguimiento; hasta ahora no hemos sido llamados”, expresaron algunos de los ciudadanos inconformes, quienes afirman haber sido despojados de predios que aseguran haber adquirido de forma legítima.

Los denunciantes mencionaron que su objetivo es que autoridades estatales conozcan la situación y se revise la documentación relacionada con la presunta venta irregular de terrenos.

Hasta el momento, ni el Congreso del Estado ni el Ayuntamiento de San Pedro han emitido un posicionamiento oficial sobre el seguimiento a la denuncia o la situación del funcionario municipal.


