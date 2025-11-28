Cerrar X
Coahuila

Despedida Honorífica a los Oficiales K9 Bebeto y César

  • 28
  • Noviembre
    2025

La mañana del pasado viernes 28 de noviembre se celebró un emotivo homenaje para los oficiales caninos Bebeto y César, quienes concluyeron su labor dentro de la Policía Municipal de Saltillo tras una trayectoria ejemplar.

La ceremonia tendrá lugar en la explanada de la Presidencia Municipal,  Autoridades, familiares y elementos de distintas corporaciones se reunirán para reconocer la dedicación de estos binomios que contribuyeron de manera significativa en operativos y labores de apoyo.

Como parte de la comitiva invitada, integrantes del H. Cuerpo de Bomberos de Saltillo acudieron al evento, representados por los binomios K9 Mar y Rocky.

Ellos se unieron al tributo para despedir a sus compañeros de servicio, destacando el legado y valentía de Bebeto y César. Su trabajo, señalaron, permanecerá en la memoria de quienes valoran la labor de los equipos K9


