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Coahuila

Desplegará Ramos Arizpe operativo de seguridad en Semana Santa

El funcionario detalló que también habrá presencia en ejidos con eventos de gran concentración, como Las Encinas, Santo Domingo y San Ignacio

  • 18
  • Marzo
    2026

La Dirección de Seguridad Pública de Ramos Arizpe implementará un operativo especial de vigilancia durante Semana Santa, con presencia en carreteras federales, comunidades rurales, eventos masivos y cuerpos de agua del municipio.

Coordinarán acciones con los tres órdenes de gobierno

El director de la corporación, Rolando Álvarez Flores, informó que el despliegue se realizará en coordinación con los tres órdenes de gobierno, incluyendo corporaciones federales como la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Marina, así como instancias estatales y municipales.

Refuerzan vigilancia en carreteras federales

Explicó que se reforzará la vigilancia en carreteras federales como la 57, Monclova y Saltillo-Monterrey, donde se espera una alta movilidad de visitantes durante el periodo vacacional.

Habrá presencia en ejidos con eventos masivos

El funcionario detalló que también habrá presencia en ejidos con eventos de gran concentración, como Las Encinas, Santo Domingo y San Ignacio, con el objetivo de prevenir incidentes y garantizar la seguridad de los asistentes.

Añadió que el operativo contempla atención tanto en zonas urbanas como rurales, además de vigilancia en puntos recreativos y cuerpos de agua como La Paloma y la presa Palo Blanco, para evitar accidentes.

Álvarez indicó que, en caso de registrarse incidentes, se contará con capacidad de respuesta inmediata, gracias a la coordinación entre corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia.

Exigen seguridad privada en eventos

Asimismo, destacó que los organizadores de eventos deberán contar con seguridad privada, mientras que las autoridades reforzarán la vigilancia para garantizar el orden durante las celebraciones.

Como parte del despliegue, la Policía Municipal participará con alrededor de 170 elementos, integrados a este esquema coordinado con fuerzas estatales y federales, con el objetivo de mantener condiciones de seguridad durante todo el periodo vacacional.

Llaman a la ciudadanía a actuar con responsabilidad

Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía a actuar con responsabilidad durante estos días, con el objetivo de lograr un saldo blanco en Ramos Arizpe.


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