DIF Ramos Arizpe suma más de 10 mil atenciones en salud

En lo que va de la actual administración municipal, el DIF Ramos Arizpe ha otorgado más de 10 mil atenciones en salud, terapias, alimentación y apoyo ortopédico, como parte de un plan integral de asistencia social que se coordina con el Gobierno del Estado y el DIF Coahuila.

De acuerdo con el balance oficial, se han entregado 227 aparatos ortopédicos, entre sillas de ruedas y prótesis, además de mil 368 terapias físicas y 687 de lenguaje y comunicación en beneficio de personas con discapacidad o lesiones.

En materia de salud, el organismo municipal ha brindado más de 3 mil consultas médicas en diversas especialidades, así como mil 600 servicios psicológicos, reforzando la atención física y emocional de la población.

El programa alimentario, por su parte, ha distribuido mil 436 despensas y 2 mil 860 raciones de comida en colonias, ejidos, hospitales y albergues. También se han realizado 2 mil acciones emergentes en situaciones de frío extremo, incendios o desastres naturales.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino subrayó que estas acciones reflejan el compromiso de su gobierno con los sectores más vulnerables: “Es un orgullo poder llevar salud, alimentos y rehabilitación a quienes realmente lo necesitan”.

Por su parte, la presidenta honoraria del DIF municipal, Teresita Escalante Contreras, señaló que los resultados son fruto de la coordinación con el DIF estatal: “Atender a miles de familias y ver cómo mejora su calidad de vida es una gran satisfacción”.



