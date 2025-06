Diputado Antonio Attolini denuncia abuso de autoridad

El diputado local por Morena en Coahuila, Antonio Attolini Murra, mediante un video que grabó desde su auto el cual era arrastrado por una grúa, denunció públicamente un acto de acecho, abuso de autoridad y privación ilegal de la libertad ocurrido la noche del sábado 28 de junio en el municipio de Torreón, por parte de elementos de la Policía de Tránsito y Vialidad.

De acuerdo con el legislador, mientras se encontraba en un establecimiento acompañado de su futura esposa, notó la presencia de personas tomándole fotografías de forma insistente.

Por esa razón, decidió retirarse del lugar alrededor de las 11:20 de la noche.

A escasos 500 metros de llegar a su domicilio, fue interceptado por una patrulla de tránsito que le indicó detenerse. “Atendí la instrucción de inmediato. Me identifiqué por mi nombre, presenté mi licencia de conducir y expliqué la situación”, señaló.

Sin embargo, lo que siguió —afirma el diputado— fue un montaje en su contra: “Se me acusó falsamente de haber cambiado de carril sin direccionales, de manejar de forma imprudente y de estar alcoholizado. “Nada de eso es cierto.

Pedí que se me permitiera contactar a mi asesor legal y no me dieron oportunidad de nada. Engancharon mi auto a la grúa y lo subieron sin ningún procedimiento formal.”

Attolini fue trasladado a un corralón privado de nombre Grúas Silva, el cual, según sus declaraciones, no cuenta con distintivos oficiales ni representa una dependencia municipal clara.

Fue liberado 20 minutos después sin acta administrativa, sin explicación y sin disculpa alguna.

“Si esto me lo hacen a mí, siendo diputado, con fuero y visibilidad pública, ¿qué pueden esperar los ciudadanos de a pie? Ya basta del uso faccioso de las instituciones de seguridad Torreón” finalizó el legislador.

