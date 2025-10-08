Cerrar X
EH_FOTO_VERTICAL_9_db86da22fd
Coahuila

Diputado Antonio Flores denuncia existencia de empresas fantasmas

Flores destacó la importancia de que las instituciones trabajen con liderazgo y control social para evitar que se pierda la confianza de la gente

  • 08
  • Octubre
    2025

El diputado Antonio Flores cuestionó la existencia de empresas fantasma en el país, asegurando que es necesario reconocer "la realidad auténtica" del país y recuperar la dignidad de los ciudadanos en todas las regiones.

Durante su intervención, Flores destacó la importancia de que las instituciones trabajen con liderazgo y control social para evitar que se pierda la confianza de la gente y que los recursos públicos terminen en manos de empresas que no cumplen con su función social.

"Es fundamental que las instituciones públicas trabajen con transparencia y rendición de cuentas para evitar que los recursos públicos sean desviados hacia empresas que no contribuyen al bienestar de la sociedad", enfatizó el legislador.

Flores subrayó que su compromiso es combatir la pobreza y la desigualdad civil, además de garantizar que las decisiones del gobierno respondan verdaderamente a las necesidades de la población. "No podemos permitir que la corrupción y la impunidad sigan siendo un obstáculo para el desarrollo de nuestro país", agregó.

"Me parece muy bien que el diputado Flores esté denunciando la existencia de empresas fantasma. Es hora de que se haga algo para evitar que se roben el dinero de los contribuyentes", dijo María Rodríguez, ciudadana de Saltillo.

"Es indignante ver cómo se desvían los recursos públicos hacia empresas que no cumplen con su función social. Es hora de que los políticos rindan cuentas a la gente", comentó Juan Pérez, otro ciudadano.

El diputado Antonio Flores aseguró que seguirá trabajando para combatir la corrupción y garantizar que los recursos públicos sean utilizados para beneficio de la sociedad. "Mi compromiso es con la gente, no con intereses particulares. Vamos a seguir trabajando para construir un país más justo y equitativo para todos", concluyó.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

2dac2a0d_e438_4e5f_9b4d_575a41f2d469_cf496376b5
Nuevo micrositio permite consultar el cuarto informe de NL
46_468f9ddcdb
Nuevo León, líder nacional en salud y transparencia digital
EH_UNA_FOTO_2025_10_05_T092439_334_f0bdb5b146
Siria elige su primer Parlamento tras la caída de Al Asad
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_10_08_at_4_28_43_PM_06670576b1
Sur de Tamaulipas registra 50 mm de lluvia en solo tres horas
nl_grupo_peak_71995af7ef
Suman 96 denuncias contra Grupo Peak, reclaman $217 mdp
Whats_App_Image_2025_10_08_at_3_48_24_PM_a3498c16b8
Aumenta Texas seguridad en frontera en respuesta a drones
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_2025_10_07_T140431_252_b94d42d85f
Prevé estado que llueve 'un mundo' de agua en zona metropolitana
Whats_App_Image_2025_10_07_at_6_31_44_PM_ebada57abf
Congreso exige investigar a KOHLER por acaparar agua
nl_catujanes_fad9eb3156
Vecinos acusan que Catujanes bloqueó una cañada natural
publicidad
×