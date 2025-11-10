Cerrar X
Coahuila

Diputados reclaman falta de recursos federales para Coahuila

Diputadas priistas criticaron que el presupuesto federal excluya a Coahuila de proyectos etiquetados y recorte fondos para salud y seguridad

  • 10
  • Noviembre
    2025

Diputadas priistas del Congreso estatal cuestionaron que el Presupuesto de Egresos de la Federación no contemple rubros tan importantes como la salud y la seguridad, y que además no apoyen a entidades como Coahuila, que se ha esforzado por ser uno de los estados más seguros del país y de los que más aportan a la federación.

Luz Elena Morales, presidenta de la Junta Local del Congreso, dijo que es preocupante que haya estados con recursos etiquetados y a otras entidades solo se les otorguen bolsas genéricas de recursos.

“Coahuila gracias al buen manejo y la recaudación puede en esta fórmula tener más participaciones, eso es punto y aparte. Lo que hay que ver son los proyectos que están etiquetados, los proyectos que pueden venir directo a los estados, y que para Coahuila no existen”.

Dijo que ello obliga a que se gestionen proyectos para Coahuila dependientes de los recursos que se entregan a las Secretarías y a las áreas del Gobierno federal, lo cual discrimina a los estados de oposición.

“Puede haber proyectos y puede haber presupuesto, sí, pero actualmente no está etiquetado. Hacen distinción porque hay estados que sí tienen presupuesto para carreteras, y hay estados con presupuestos etiquetados, pero a Coahuila lo dejaron fuera”.

Para Beatriz Fraustro Dávila, los recortes afectan áreas fundamentales como la seguridad y la salud, por lo que se está dejando a la deriva en ese sentido a muchas de las entidades federativas.

“Muy indignante, es increíble que no tengamos apoyo para los hospitales, para los medicamentos… hice un pronunciamiento precisamente para el tema de salud mental, y lo dejan en cero pesos, entonces no sabemos a dónde se destinen, seguramente a programas sociales”.


