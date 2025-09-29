Disputa de terrenos provoca incendios en Urbivilla: Ernesto Saro

Los recientes incendios que han dejado familias sin hogar en la colonia Urbivilla están relacionados con disputas por terrenos y prácticas de presión encabezadas por liderazgos vecinales, aseguró el exalcalde de Ramos Arizpe y propietario de los predios, Ernesto Saro Boardman.

El también empresario explicó que desde el año pasado los dueños de los lotes firmaron un convenio con la Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Territorial (SEVOT) para regularizar la zona, lo que permitió vender directamente los terrenos a los actuales posesionarios.

Subrayó que la única condición es que los lotes se asignen a quienes realmente los habitan.

“No se trata de negocios de lideresas ni de acumular casas. El derecho de compra lo tiene quien vive en el predio, no quien lo renta o busca revenderlo. Ya se levantó un censo y sabemos quién está en cada lote”, puntualizó.

De acuerdo con Saro, en Urbivilla existen poco más de 900 lotes y viviendas, de los cuales alrededor de 500 ya tienen contrato con la SEVOT y cerca de 15 familias concluyeron sus pagos, por lo que en breve se entregarán las primeras escrituras.

El exalcalde denunció que algunas lideresas han recurrido a incendios como forma de presión para desalojar a familias. “Cuando no pagan o no quieren salirse, primero los amenazan, y si no ceden, mandan a personas a quemarles los tejabanes”, acusó.

Agregó que tanto el Gobierno del Estado como el municipio de Ramos Arizpe están al tanto de la situación y trabajan en coordinación para dar certeza jurídica a los colonos, no solo en Urbivilla sino también en otras zonas como Santos Saucedo, donde se busca regularizar más de 200 terrenos.

Saro hizo un llamado a los vecinos a no dejarse engañar ni pagar a intermediarios. “Todo el proceso es directo con la Secretaría de Vivienda. Con escrituras en mano habrá seguridad y orden, y se acabarán los abusos”, señaló.

