Cerrar X
EH_CONTEXTO_2025_09_29_T132528_521_a0565c559d
Coahuila

Disputa de terrenos provoca incendios en Urbivilla: Ernesto Saro

Los recientes incendios que han dejado familias sin hogar en la colonia Urbivilla están relacionados con disputas por terrenos, dice Ernesto Saro Boardman

  • 29
  • Septiembre
    2025

Los recientes incendios que han dejado familias sin hogar en la colonia Urbivilla están relacionados con disputas por terrenos y prácticas de presión encabezadas por liderazgos vecinales, aseguró el exalcalde de Ramos Arizpe y propietario de los predios, Ernesto Saro Boardman.

El también empresario explicó que desde el año pasado los dueños de los lotes firmaron un convenio con la Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Territorial (SEVOT) para regularizar la zona, lo que permitió vender directamente los terrenos a los actuales posesionarios. 
Subrayó que la única condición es que los lotes se asignen a quienes realmente los habitan.

“No se trata de negocios de lideresas ni de acumular casas. El derecho de compra lo tiene quien vive en el predio, no quien lo renta o busca revenderlo. Ya se levantó un censo y sabemos quién está en cada lote”, puntualizó.

De acuerdo con Saro, en Urbivilla existen poco más de 900 lotes y viviendas, de los cuales alrededor de 500 ya tienen contrato con la SEVOT y cerca de 15 familias concluyeron sus pagos, por lo que en breve se entregarán las primeras escrituras.

El exalcalde denunció que algunas lideresas han recurrido a incendios como forma de presión para desalojar a familias. “Cuando no pagan o no quieren salirse, primero los amenazan, y si no ceden, mandan a personas a quemarles los tejabanes”, acusó.

Agregó que tanto el Gobierno del Estado como el municipio de Ramos Arizpe están al tanto de la situación y trabajan en coordinación para dar certeza jurídica a los colonos, no solo en Urbivilla sino también en otras zonas como Santos Saucedo, donde se busca regularizar más de 200 terrenos.

Saro hizo un llamado a los vecinos a no dejarse engañar ni pagar a intermediarios. “Todo el proceso es directo con la Secretaría de Vivienda. Con escrituras en mano habrá seguridad y orden, y se acabarán los abusos”, señaló.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_8f5ce73aaf
Extiende Reynosa descuentos en impuesto predial hasta el 30
EH_UNA_FOTO_2025_09_29_T111508_264_d54656cb74
Familias pierden su patrimonio tras incendio en Ramos Arizpe
01ec23c2967e5d117f86ace5a8749ce1692e17b0w_832ebc6b3b
Migrantes cubanos en Chiapas exigen regularización de documentos
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_02c47210c1
Alerta Cofepris por venta de condones falsificados
c3501d4e_968f_40f6_9312_1064b0c776fe_1186ce1bf4
Supervisan centro infantil por posibles riesgos en instalaciones
EH_UNA_FOTO_2025_09_30_T142648_232_26b561f0ae
Prohíben venta de energéticas a menores en México
publicidad

Más Vistas

Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_2_4c3ea03e84
Afirma papá que virgen protege a bebé durante derrumbe
d0cb1edb_2792_4f9e_b7f1_a58fc8c97558_27ead0caff
Respaldan morenistas a Jesús Nava en su cuarto informe
finanzas_cigarros_6cd5410f93
Serán cigarros en NL ¡todo un lujo!...su precio subirá más de 20%
publicidad
×