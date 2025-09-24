Docentes se pronuncia ante el uso de la tecnología en el aula

Docentes de distintos niveles educativos coincidieron en que la incorporación de la tecnología al salón de clases ha transformado la manera en que los estudiantes aprenden y los profesores enseñan.

Una maestra señaló que el uso de herramientas digitales representa tanto beneficios como desventajas.

Explicó que una de las principales ventajas es el acceso a diversas páginas e información, lo que permite ampliar conocimientos y adaptarse a distintos estilos de aprendizaje, como el auditivo o el visual.

Sin embargo, advirtió que también existen desventajas, como la dependencia de los dispositivos electrónicos y el aislamiento social que pueden generar.

Por su parte, otro profesor de secundaria comentó que la tecnología es útil siempre y cuando se utilice de manera equilibrada.

“Los jóvenes ya no se conforman con leer únicamente en los libros; buscan videos, infografías y materiales que les resulten más atractivos.

Eso nos obliga a actualizarnos y a diseñar clases más dinámicas”, dijo.

Una docente de primaria añadió que la pandemia dejó en claro la importancia de las plataformas digitales. “Gracias a ellas fue posible continuar con las clases a distancia, pero también se evidenciaron las desigualdades, ya que no todos los alumnos tenían internet o dispositivos en casa”, explicó.

En cuanto a los retos de la enseñanza, los entrevistados coincidieron en que mantener la atención de los estudiantes es un desafío constante. No obstante, resaltaron que el uso de proyectores, aplicaciones interactivas y recursos en línea facilita captar su interés y mejorar el proceso de aprendizaje.

Finalmente, una maestra de preparatoria subrayó que la tecnología no debe sustituir la interacción entre maestros y alumnos, sino complementarla. “Las relaciones humanas siguen siendo lo más importante. Una computadora puede enseñar fórmulas, pero la motivación, la orientación y los valores se transmiten de persona a persona”, puntualizó.

