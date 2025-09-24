Eleganza Car & Truck 2025 reunirá a los mejores autos clásicos

Con más de 50 autos y camionetas de colección, Saltillo recibirá la tercera edición del evento “Eleganza Car & Truck 2025”, que se realizará el 27 y 28 de septiembre en Parque Centro.

El encuentro reunirá vehículos con más de 40 años de antigüedad, algunos modelos únicos fabricados en la primera mitad del siglo XX, deportivos de los años setenta y piezas que rara vez salen de las cocheras de sus dueños. Se esperan unidades con niveles de conservación superiores al 90%.

Organizadores señalaron que la edición pasada registró la asistencia de más de 5,500 personas y este año buscan superar los 7,000 visitantes, con una derrama económica estimada de 1.2 a 1.5 millones de pesos gracias a la llegada de coleccionistas y visitantes de estados como Tlaxcala, Michoacán, Querétaro y Jalisco.

Además de la exhibición, se realizará la rifa de un automóvil Renault nuevo, con boletos de 50 pesos disponibles durante el evento. Lo recaudado será destinado al apoyo de una niña de cuatro años con cáncer, originaria de una familia de escasos recursos, cuyos tratamientos médicos requieren traslados constantes a Monterrey y Ciudad de México.

La muestra es organizada por Autos Clásicos de Coahuila A.C., encabezada por su presidente Omar Ramos y secretario general José Luis Arellano, y contará con unidades originales y modificadas hasta 1980.





