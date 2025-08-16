Cerrar X
Coahuila

Empleado con discapacidad denuncia presunto maltrato laboral

Alberto Salcedo, de 60 años, denunció que fue despedido después de confrontar a la gerente de su lugar de trabajo debido a presuntos maltratos

Alberto Salcedo, de 60 años y con discapacidad, aseguró que fue despedido el lunes pasado mientras cubría el turno de una compañera. 

Según su testimonio, la decisión se tomó después de que él confrontara a la gerente del establecimiento, a quien identificó como Beatriz Olascoaga, y a quien acusó de no ser mexicana.

Salcedo relató que, durante su tiempo en la empresa, fue objeto de humillaciones y malos tratos por parte de la gerencia. 

“Me gritaba frente a los demás, me hacía sentir menos por mi condición y hasta se burlaba de mí. Yo solo quería trabajar de manera honesta, pero me cansé de tanto maltrato”, expresó.

El exempleado señaló que la situación se agravó el lunes, cuando intentó cubrir un turno que no le correspondía con el fin de apoyar a una compañera. 

“Yo entré de buena fe para ayudar, y al final lo que recibí fue un despido injustificado. Me dijeron que no tenía por qué estar ahí y que ya no me necesitaban”, agregó.

Según su versión, en los últimos cinco meses la gerente ha despedido a más de 60 jóvenes, a quienes presuntamente humilla y maltrata.

“No soy el único. Muchos compañeros han pasado por lo mismo, pero la mayoría no dice nada por miedo a perder el trabajo. Yo ya no tengo nada que perder, por eso hablo”, aseguró.

Salcedo afirmó que presentó quejas ante la empresa, pero que hasta ahora no ha recibido respuesta. 

“Me duele que ignoren todo lo que pasamos. Yo trabajé con ganas y con amor al trabajo, y lo mínimo que esperaba era respeto”, dijo.

Hasta el momento, la gerencia y la empresa no han emitido postura pública sobre estas acusaciones.


