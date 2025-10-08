Empresas en Coahuila descartan paros técnicos para cierre del año

Pese al panorama de incertidumbre económica y a las tensiones comerciales con Estados Unidos, las principales empresas de Coahuila no contemplan paros técnicos ni despidos para el cierre de 2025, coincidieron líderes sindicales, autoridades laborales y representantes del sector industrial.

El secretario adjunto de la CTM en Coahuila, Jesús Berino Granados, aseguró que las plantas mantienen operaciones estables y que, aunque algunas han reducido su ritmo de producción entre un 25 y 30%, la prioridad sigue siendo evitar despidos y mantener la plantilla laboral.

“Afortunadamente no se ha anunciado ningún paro técnico. Algunas empresas aprovechan para dar mantenimiento o capacitar al personal, pero siguen trabajando.

Hay que reconocer el esfuerzo de los empleadores que, junto con la CTM, buscan no recurrir a despidos ni suspensiones”, explicó Berino Granados.

El dirigente sindical recordó que las negociaciones comerciales con Estados Unidos serán determinantes para la estabilidad de los sectores productivos en los próximos meses, especialmente tras los ajustes arancelarios que afectaron industrias clave como la automotriz y metalmecánica.

Por su parte, la secretaria del Trabajo de Coahuila, Nazira Zogbi Castro, confirmó que ninguna empresa ha notificado paros técnicos formales ante la dependencia, y destacó que el último trimestre del año podría incluso reflejar una recuperación en el sector automotriz.

“Tuvimos comunicación con la presidenta del Clúster Automotriz y nos reporta un repunte de pedidos hacia el último trimestre. Eso significa contrataciones y actividad industrial sostenida. Hasta el momento no tenemos reportes de paros, sino más bien ajustes internos y reorganización”, detalló Zogbi Castro.

En el ámbito empresarial, Ricardo Sandoval, director de Relaciones Institucionales del Grupo Industrial Saltillo (GIS), indicó que si bien algunas líneas de producción, como tractocamiones y componentes de aluminio, han resentido una ligera disminución, la empresa ha optado por capacitaciones y vacaciones escalonadas en lugar de suspender actividades.

“No hemos despedido a nadie. Ha habido ajustes por demanda y fines de semana sin actividad, pero nada grave. El mercado se ha mantenido estable, y este último trimestre pinta mejor de lo esperado”, explicó.

Sandoval añadió que el mercado interno se mantiene cauto, pero con signos de recuperación debido a que algunos aranceles fueron pospuestos y a una demanda más sostenida en el sector de bienes domésticos.

Con este panorama, las autoridades laborales y empresariales confían en que Coahuila cierre el año sin afectaciones mayores al empleo formal, manteniendo su posición como uno de los estados más sólidos del norte del país en estabilidad laboral e industrial.

