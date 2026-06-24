Encuentra bebé prematuro en contenedor de basura en Castaños 

El hallazgo ocurrió en la calle Madero de la colonia Independencia, cuando una vecina acudió a depositar basura en un contenedor y escuchó el llanto de un bebé

Un bebé prematuro de aproximadamente 35 semanas de gestación fue localizado con vida dentro de una bolsa de hule, junto a un contenedor de basura en la colonia Independencia de Castaños, lo que provocó una intensa movilización de corporaciones de seguridad, personal médico y autoridades de protección infantil. El recién nacido presentaba signos de hipotermia, deshidratación y tenía apenas unas horas de haber nacido, de acuerdo con los primeros reportes médicos.

El hallazgo ocurrió en la calle Francisco I. Madero de la colonia Independencia, cuando una vecina acudió a depositar basura en un contenedor y escuchó el llanto de un bebé. De manera fortuita, una ambulancia transitaba por el sector en ese momento, por lo que la mujer solicitó auxilio inmediato a los paramédicos.

Los socorristas descendieron de la unidad y confirmaron la presencia del recién nacido dentro de una bolsa. Tras una revisión inicial, procedieron a brindarle los primeros auxilios y lo trasladaron de urgencia al Hospital General Amparo Pape de Benavides, donde permanece bajo observación médica especializada.

El delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Centro, Everardo Lazo Chapa, informó que la dependencia tomó conocimiento de los hechos tras un reporte emitido por el sistema de emergencias C4. Elementos de la Agencia de Investigación Criminal acudieron al hospital para iniciar las diligencias correspondientes.

Explicó que personal de Protección Civil notificó a los investigadores sobre el estado de salud del menor, quien era atendido por presentar hipotermia y otras complicaciones derivadas de su condición de prematuro. Añadió que la Fiscalía estableció comunicación con la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia para formalizar la denuncia e iniciar las investigaciones.

Emiten medidas de protección para el recién nacido

Por su parte, la titular regional de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia, Marta Lucía Herrera, acudió al hospital para verificar personalmente la situación del menor y coordinar las acciones de protección legal y asistencial.

La funcionaria detalló que al momento de ser encontrado, el bebé aún conservaba restos de sangre y placenta, evidencia de que el nacimiento había ocurrido pocas horas antes. Indicó que los paramédicos únicamente realizaron maniobras para liberar sus vías respiratorias antes de trasladarlo a recibir atención médica especializada.

Tras la valoración pediátrica, se determinó que se trata de un varón prematuro de entre 35 y 36 semanas de gestación. Los especialistas confirmaron que presentaba signos de hipotermia, aunque su condición se encontraba bajo control gracias a la rápida intervención de los cuerpos de emergencia.

Herrera señaló que la dependencia emitirá una medida especial de protección debido a que el menor será considerado inicialmente como un niño expósito, término jurídico utilizado cuando se desconoce la identidad de sus progenitores.

Asimismo, informó que PRONNIF presentará una denuncia formal por el delito de abandono de incapaz contra quien o quienes resulten responsables. Paralelamente, la Fiscalía General del Estado realizará las investigaciones necesarias para identificar a la madre del menor y determinar las circunstancias en las que ocurrió el abandono.

Buscan identificar a la madre del menor

Las autoridades mantienen abiertas diversas líneas de investigación para localizar a la mujer que dio a luz y establecer si recibió atención médica posterior al parto, así como las condiciones que llevaron al abandono del recién nacido.

En caso de que no sea posible identificar a los responsables, las instancias de protección infantil determinarán la situación jurídica definitiva del menor conforme a los procedimientos establecidos por la legislación vigente.

El caso ha generado una fuerte reacción entre habitantes de la Región Centro de Coahuila, donde ciudadanos expresaron indignación por las condiciones en que fue abandonado el recién nacido. Mientras tanto, el bebé continúa recibiendo atención médica especializada y permanece bajo resguardo institucional mientras avanzan las investigaciones.