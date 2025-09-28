Cerrar X
Coahuila

Encuentra hombre ahogado en pozo de captación de Simas Torreón

Se presume que el joven no era de esta zona, por lo que desconocía del pozo de captación; sin embargo, se investigará el caso para deslindar responsabilidades

  • 28
  • Septiembre
    2025

La madrugada de este domingo, un joven perdió la vida al terminar en un pozo de captación en el municipio de Torreón.

Al respecto se informó por la Dirección de Protección Civil y Bomberos que de forma inmediata se  dio parte a la Fiscalía para que realice la investigación de los hechos, sin embargo, como autoridades municipales están desde el primer momento en colaboración para el esclarecimiento de la situación.

El director de la dependencia, Jorge Luis Juárez Llanas, dio a conocer que recibieron el reporte cerca de las 03:00 horas de este domingo, en el que les indicaban que un masculino cayó al pozo de captación ubicado en la colonia Villas Universidad, sin embargo, al llegar al lugar y realizar la labor de rescate, el joven de 24 años ya no presentaba signos de vida.

WhatsApp Image 2025-09-28 at 2.05.20 PM.jpeg

Agregó que el pozo de captación se utiliza durante la temporada de lluvias para captar el agua de la colonia Villas Universidad y alrededores, y señaló que cuenta con barandal de protección y está en una zona iluminada. 

Indicó que en la información que les fue proporcionada se presume que el joven no era de esta zona, por lo que desconocía del pozo de captación. No obstante, reiteró que serán las autoridades correspondientes quienes realicen la investigación y se deslinden responsabilidades. 

Además, el Municipio buscará establecer contacto con los familiares del joven para ofrecerles apoyo.


