Entrega Congreso el segundo informe de Manolo Jiménez

Este miércoles, diputados del Congreso del Estado recibieron al secretario de Gobierno de Coahuila, Óscar Pimentel González, quien hizo entrega del volumen impreso que contiene el segundo informe del gobernador, ingeniero Manolo Jiménez Salinas.

Durante la entrega, Pimentel destacó que este informe no es solo un recuento de estadísticas y datos, sino una declaración de trabajo y compromiso.

“Es un trabajo de toda nuestra gente que apuesta por Coahuila, y un compromiso para nuestras familias que verán mejor infraestructura, mejores servicios de salud, mejores programas sociales, nuevas oportunidades laborales, entornos más seguros y mejores niveles de vida en todas las regiones del Estado”, afirmó.

La diputada Luz Elena Morales también se pronunció en el evento, señalando que este acto refuerza la transparencia y la relación institucional entre los poderes.

En su discurso, enfatizó que bajo el liderazgo de Manolo Jiménez, Coahuila se ha consolidado como un estado referente nacional en seguridad, estabilidad económica y calidad de vida.

“Reiteramos nuestra disposición de seguir trabajando de manera coordinada con el Ejecutivo, siempre en beneficio de las y los coahuilenses, para consolidar el rumbo positivo que hoy distingue a nuestro estado”, manifestó.

Además, Morales Núñez anunció que el próximo lunes 24 de noviembre, el Congreso recibirá al Gobernador del Estado para que rinda su segundo informe de gobierno.

Este será un espacio de diálogo democrático y rendición de cuentas, donde cada grupo y fracción parlamentaria podrá fijar su posicionamiento.

