Coahuila

Entregan 585 paquetes de tinacos en Ramos Arizpe

Autoridades destacan que la alta demanda de recipientes busca garantizar el acceso de agua potable a los habitantes del municipio

  • 22
  • Septiembre
    2025

El programa municipal “Tinacos Para Todos” en Ramos Arizpe alcanzó la entrega de 585 paquetes de almacenamiento de agua hasta el corte del pasado viernes, informó el secretario de Desarrollo Social, José Humberto García Zertuche.

El funcionario destacó que tan solo en la última semana se concretaron 85 trámites nuevos, lo que refleja la alta demanda de este esquema que busca garantizar el acceso al agua potable en los hogares del municipio. 

El programa ofrece tinacos tricapa de 1,200 litros con herrajes a 1,930 pesos, bombas periféricas de medio caballo de fuerza en 570 pesos, o bien el paquete completo en 2,500 pesos, con un ahorro cercano al 35% respecto al precio comercial.

García Zertuche recordó que para acceder al beneficio solo se requiere ser habitante de Ramos Arizpe, presentar copia de la credencial de elector y comprobante de domicilio, además de realizar un breve estudio socioeconómico en las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Social.

Este programa forma parte de la estrategia impulsada por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino para reforzar la capacidad de las familias frente a las altas temperaturas y posibles fallas en el suministro, al contar con sistemas básicos de almacenamiento en casa.

Los interesados pueden acudir a las oficinas de la dependencia en la Presidencia Municipal, en un horario de 9:00 a 16:00 horas, de lunes a viernes.


