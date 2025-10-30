Cerrar X
Coahuila

Entregan obras de infraestructura en zonas rurales de Artega

Las obras, que incluyen la construcción de caminos, sistemas de agua potable y mejoras en espacios públicos; todo para mejorar la calidad de vida de la gente

  • 30
  • Octubre
    2025

En un esfuerzo por mejorar la infraestructura de las comunidades rurales, Gabriel Orzúa, Coordinador de Mejora en Arteaga , ha programado la entrega de una serie de obras en las zonas de Huachil y Los Llanos. Estas iniciativas buscan impulsar el desarrollo y bienestar de los habitantes de estas localidades.

Las obras, que incluyen la construcción de caminos, sistemas de agua potable y mejoras en espacios públicos, están diseñadas para facilitar el acceso y mejorar la calidad de vida de los residentes.

Orzúa destacó la importancia de atender las necesidades de las comunidades más alejadas “Tenemos programado la entrega de pozo en el ejido Huachichil y pavimentacion en calles del poblado de los llanos” señalo el coordinador de Mejora

Para más información sobre las obras y su impacto, los interesados pueden comunicarse con la oficina de Coordinación de Mejora.

Así mismo, indico que pronto estará por activarse el programa de huevo y leche para familias que viven en comunidades rurales, buscando con ello ayudar aliviar la economía de las familias.


