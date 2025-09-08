Cerrar X
Coahuila

Entregan útiles a más de 11 mil estudiantes en Ramos Arizpe

Estudiantes de la Secundaria Técnica No. 82 'Hipólito Charles' recibieron este lunes paquetes escolares y cuadernos gratuitos

  • 08
  • Septiembre
    2025

Estudiantes de la Secundaria Técnica No. 82 “Hipólito Charles” recibieron este lunes paquetes escolares y cuadernos gratuitos, como parte de un programa que busca aliviar la carga económica de las familias en el arranque del ciclo escolar.

En este plantel, ubicado en la colonia Fidel Velázquez, se repartieron cerca de 850 paquetes de útiles y mochilas con cuadernos a alumnos de ambos turnos, además de mobiliario y material de oficina para reforzar las clases. La inversión fue de 100 mil pesos, de acuerdo con autoridades municipales.

La acción forma parte del programa En tu Escuela Tú Eliges, que en Ramos Arizpe sumará 50 mil cuadernos y 11 mil 500 paquetes escolares distribuidos en diferentes planteles.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino señaló que el objetivo es apoyar directamente a los estudiantes: “Lo que buscamos es que ningún niño se quede atrás y que tengan lo necesario para continuar sus estudios”, comentó durante la entrega.

Por su parte, José Humberto García Zertuche, secretario de Desarrollo Social, informó que la Secundaria Técnica No. 82 atiende a 847 alumnos, quienes fueron incluidos en esta jornada de apoyo.

Padres de familia, directivos y autoridades educativas acompañaron la entrega, que fue parte de las acciones 23 y 24 realizadas en este ciclo escolar dentro del programa.


×