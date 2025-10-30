Cerrar X
Coahuila

Estudiante que acosó a compañeras enfrente nueve años de prisión

Daniel 'N' de 21 años, fue arrestado en flagrancia después de que alumnas lo sorprendieran manipulando un teléfono móvil dentro del área de sanitarios

  • 30
  • Octubre
    2025

La Fiscalía Especializada en Delitos contra las Mujeres, la Familia y la Niñez confirmó que el caso del joven detenido en la Universidad Tecnológica de Coahuila (UTC) por presuntamente grabar sin consentimiento a compañeras en los baños femeninos constituye el segundo hecho de violación a la intimidad sexual documentado en el estado.

El ex estudiante, identificado como Daniel “N” de 21 años fue arrestado en flagrancia después de que alumnas lo sorprendieran manipulando un teléfono móvil dentro del área de sanitarios. 

Tras su detención, fue detenido y su caso judicializado por lo la noche del miércoles fue ingresado al Centro de Reinserción Social de Saltillo, donde permanece bajo custodia en espera de la resolución del juez de control. 

Las investigaciones establecen que el Ministerio Público le imputará los delitos de acoso sexual y violación a la intimidad, los cuales contemplan penas de hasta nueve años de prisión, de acuerdo con lo establecido en el Código Penal de Coahuila. 

El proceso judicial avanza este jueves con la solicitud de prisión preventiva, debido al riesgo de obstaculización de la investigación y la posible afectación a las víctimas.

El teléfono celular asegurado se encuentra bajo resguardo ministerial, a la espera de una autorización federal para acceder a su contenido. 

Una vez obtenida, peritos en informática forense determinarán si existen más grabaciones, material sensible o víctimas adicionales. 

Hasta el momento, dos estudiantes han presentado su denuncia formal y seis más manifestaron sospechas de haber sido grabadas sin su consentimiento.

La fiscal Katy Salinas Pérez informó que este hecho representa el segundo caso de voyeurismo y violación a la privacidad sexual en Coahuila. 

El primero se registró hace algunos meses en una casa de estudiantes en Saltillo, donde un hombre fue procesado por observar y grabar a mujeres a través de una ventana contigua.

Las autoridades reiteraron el llamado a la comunidad universitaria para denunciar cualquier conducta que vulnere la intimidad o la seguridad sexual, y recordaron que grabar o fotografiar a una persona sin su consentimiento constituye un delito penal que no debe normalizarse.

Mientras se desarrollan las audiencias, la Fiscalía continúa brindando acompañamiento legal y psicológico a las víctimas, al tiempo que refuerza la investigación para determinar la extensión del daño y las responsabilidades correspondientes.


