Cerrar X
incendio_clinica_monclova_0b1795b9d1
Coahuila

Evacuan a pacientes ante incendio en clínica del IMSS en Monclova

Personal del hospital procedió a evacuar a entre 40 a 50 pacientes junto con sus familiares debido al siniestro que se presentó en la Clínica 7

  • 12
  • Agosto
    2025

Una gran movilización se generó la madrugada de este martes en la Clínica 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social ubicada en Monclova, Coahuila, luego de que se registró un incendio en el segundo piso.

Los hechos se registraron pasadas las 03:00 horas de este martes en este antiguo hospital ubicado sobre el boulevard Harold R. Pape.

Ante esta situación el humo comenzó a invadir gran parte del hospital, por lo se activó un protocolo de seguridad y las instalaciones comenzaron a ser evacuadas.

Personal del hospital entre médicos, enfermeras y camilleros procedieron a evacuar aproximadamente entre 40 a 50 pacientes junto con sus familiares.

Al lugar arribaron los diferentes cuerpos de auxilio, quienes controlaron el conato de incendio que se originó en una de las salas deshabitadas en esos momentos.

Se mencionó que estos hechos presuntamente fueron provocados por corto circuito en el sistema eléctrico del hospital.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

operativo_seguridad_puente_598a949a26
Retoman operativo en el Puente Internacional por regreso a clases
EH_UNA_FOTO_6_623442e175
Cirujanos de NL se deslindan de caso de mujer fallecida
patrulla_atropello_policia_083f9e3d4b
Huye a Veracruz policía de Fuerza Civil que atropelló a ciclista
publicidad

Últimas Noticias

16777777777777777777777777777777777_0d79e42a0c
Fallas en WhatsApp Web afectan a usuarios en todo el mundo
dif_reynosa_educacion_e24fcfd9ef
Busca DIF Reynosa garantizar a menores derecho a la educación
operativo_seguridad_puente_598a949a26
Retoman operativo en el Puente Internacional por regreso a clases
publicidad

Más Vistas

lluvia123_1c986e046d
Protección Civil alerta por fuertes lluvias y vientos en NL
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_2_5f04d376a9
Aeropuerto de la CDMX termina inundado por intensas lluvias
b55ce778_3b66_4f8c_baef_76b7aa9193b2_2bb41f97c8
Llama Samuel García a unir esfuerzos por Nuevo León
publicidad
×