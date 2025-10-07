Evalúa INE combinar voto tradicional e internet

El INE explora la opción de modernizar las elecciones mediante un modelo que permita votar tanto en casilla como por internet, práctica común en otros países. Sin embargo, los partidos políticos han mostrado reservas ante la propuesta, al señalar limitaciones en la vigilancia del proceso, la accesibilidad y la seguridad del sistema.

Durante la reunión de la Comisión de Organización Electoral, se acordó actualizar el documento con las nuevas propuestas y presentarlo el próximo 14 de octubre, luego de los retrasos en el calendario de trabajo.

El análisis se originó a partir de las solicitudes de personas con discapacidad y de sus cuidadoras, quienes plantearon la posibilidad de ejercer su voto por internet en la pasada elección federal. En respuesta, las áreas técnicas del INE han continuado revisando la viabilidad de este modelo.

Como parte de los avances, el grupo de trabajo propuso realizar una prueba piloto en los comicios locales de Coahuila en 2026, donde se aplicaría un esquema mixto que combine la votación presencial y la electrónica.

La implementación de la prueba piloto de voto por internet en la modalidad de voto anticipado se instrumentalizaría a través de los lineamientos del modelo operativo de voto anticipado, los mismos que corren a cargo de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral.

La consejera señaló que el documento está incompleto para su presentación en la comisión, pues hay apartados que no se incluyeron, pese a que tenía que estar terminado el 30 de septiembre.

Señaló que si se desea aplicar la prueba piloto, “hace más urgente que tengamos esto si lo queremos implementar para el proceso electoral local de Coahuila. Urge que se ponga una nueva fecha para tener este análisis”.

El representante de Morena, Jaime Castañeda, señaló que no se están tomando en cuenta factores de riesgo del voto por internet, y no se exploraron otras opciones.

“No hay habilitación jurídica nacional, y eso lo reconoce el propio Tribunal; dos, no hay un análisis profundo que incluso nos podría llevar años conforme a la estrategia y observaciones que está dando por positivas el área respecto del riesgo”, apuntó.

Comentarios