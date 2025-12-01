Cerrar X
Coahuila

Exfiscal de Coahuila aspira a titularidad de FGR

Este exfuncionario estatal también se postuló para ocupar una magistratura en la Suprema Corte de Justicia de la Nación

El nombre del exfiscal General del Estado de Coahuila, Gerardo Márquez Guevara se destacó entre los aspirantes inscritos por la titularidad de la Fiscalía General de la República.

Esta no es la primera vez que el exfuncionario estatal aspira a un cargo federal. Comités de Evaluación de los poderes Ejecutivo y Judicial desestimaron su solicitud de postularse para ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

¿Quién es Gerardo Márquez Guevara?

Gerardo Márquez Guevara nació el 1 de septiembre de 1961, en Torreón, Coahuila. Estudió en la Escuela de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila para convertirse en abogado. Luego se convirtió en maestro en Ciencias Penales y doctor en Derecho con acentuación en Derecho Penal. Trabajó como docente a nivel licenciatura y a nivel maestría.

Márquez Guevara fue fiscal del Estado por más de siete años, desde 2017 hasta 2024, como parte del compromiso establecido por la Comisión Encargada de atender los procesos en materia de Combate a la Corrupción. Aunque intentó reelegirse, decidió retirarse de la contienda.

Ahora aspira a ser titular de la Fiscalía General de la República, luego de que Alejandro Gertz Manero presentara su renuncia ante el Senado de la República.


Etiquetas:
