Exhorta a supervisar proyectos de obra para evitar accidentes

El secretario de Gobierno, Óscar Pimentel, hizo un llamado a las autoridades federales encargadas del programa “La Escuela es Nuestra” para que se realicen mesas de trabajo enfocadas en la supervisión de proyectos de obra en escuelas. Esta medida busca prevenir futuros accidentes derivados de la mala planeación de obras.

“De hecho esta la propuesta del secretario Manuel Garza para que se lleve a cabo una reunión con la dirección nacional del programa (la escuela es nuestra) para llevar acabo una coordinación y se establezcan bases de trabajo” señalo el secretario Oscar Pimentel.

El exhorto surge tras el trágico fallecimiento de un niño en una escuela primaria del municipio de San Pedro, donde una techumbre se desplomó sobre él.

En entrevista, Pimentel reconoció que, aunque la intención del programa es positiva, es fundamental regular las obras para evitar situaciones trágicas.

"Buscaremos que cualquier obra cuente con el permiso correspondiente de construcción y que se implementen las medidas adecuadas”, afirmó.

Además, el secretario anunció que se revisará el padrón de las obras actualmente en construcción para garantizar su correcta ejecución

Comentarios