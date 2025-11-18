Cerrar X
Coahuila

Exigen agilizar tránsito en caseta Plan de Ayala

Edna Dávalos pidió a SICT y Capufe asegurar flujo vehicular en la caseta Plan de Ayala, donde un carril suele bloquearse por transporte de carga

  • 18
  • Noviembre
    2025

La diputada Edna Dávalos Elizondo exhortó a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), así como a Caminos y Puentes Federales (Capufe), a implementar medidas que garanticen el adecuado funcionamiento y libre flujo vehicular en la caseta Plan de Ayala. 

De acuerdo con Edna Dávalos, existe la necesidad de mejorar la movilidad y seguridad en carreteras federales de Coahuila, particularmente en puntos donde el flujo vehicular se ve obstaculizado por causas operativas o por la falta de supervisión.

Una de las problemáticas más evidentes se presenta en la caseta Plan de Ayala, donde a pesar de contar con dos carriles, de manera constante solo uno se encuentra en funcionamiento, ya que el otro permanece bloqueado por unidades de transporte de carga estacionados o detenidos durante largos periodos.

Esta condición genera cuellos de botella, filas interminables y un tránsito lento; que no solo afecta a los automovilistas, sino también a trabajadores, transportistas y familias que utilizan esta vía con frecuencia.

Agregó que es responsabilidad de las autoridades competentes —como la SICT y CAPUFE— implementar medidas inmediatas para resolver esta problemática; ya sea mediante una mejor regulación del estacionamiento, vigilancia operativa o señalización adecuada.

“Nuestro objetivo es que se garantice el funcionamiento pleno de los carriles, se eviten bloqueos por unidades pesadas y se mejore la circulación en la caseta Plan de Ayala, beneficiando así a miles de personas que diariamente transitan por nuestras carreteras, impulsando la conectividad y la seguridad que distingue a Coahuila como un estado ordenado y en movimiento, concluyó la diputada Dávalos.


