Exigen pacientes del IMSS condiciones dignas para hemodiálisis

Pacientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que requieren tratamiento de hemodiálisis continúan con manifestaciones a las afueras de la Clínica No. 2, ubicada sobre el bulevar Venustiano Carranza, exigiendo condiciones dignas y seguras para recibir atención médica.

Desde la mañana de este lunes, los inconformes cerraron la circulación de Venustiano Carranza, desde la calle Hinojosa hasta Canadá, como medida de presión ante lo que consideran una situación insostenible: ser canalizados a una clínica privada subrogada que, denuncian, carece de las condiciones mínimas de higiene y seguridad para brindar un tratamiento tan delicado como la hemodiálisis.

Durante un recorrido por las inmediaciones de esta clínica, ubicada apenas a media cuadra del hospital del IMSS, se constató la presencia de bolsas de basura con desechos médicos —incluidos residuos de diálisis— a escasos metros del lugar donde los pacientes hacen fila para ser atendidos, exponiéndolos a un riesgo sanitario evidente.

Los manifestantes señalaron que las instalaciones son reducidas, mal ventiladas y sin protocolos adecuados para el manejo de residuos biológicos. Incluso, acusan que uno de los pacientes falleció recientemente debido a una infección adquirida en el lugar, presuntamente por negligencia y falta de medidas sanitarias.

“No es justo que nos manden a un lugar donde ponen en riesgo nuestra vida. Venimos por salud, no para terminar más enfermos”, declaró una de las pacientes afectadas.

Los derechohabientes exigen al IMSS una solución inmediata, que incluya el retorno a instalaciones adecuadas y seguras, o bien, el cierre de la clínica privada en tanto no garantice condiciones óptimas para la atención médica.

