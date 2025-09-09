Exponen inconformidad por incrementos a pensiones en 2025

Durante una exposición de poco más de hora y media, se señalaron presuntas irregularidades en torno a los incrementos aplicados a las pensiones en 2025, situación que, de acuerdo con los participantes, se arrastra desde el año pasado.

De acuerdo con lo expresado, la Dirección de Pensiones, conocida como Dipetre, ha tomado medidas discrecionales que, a decir de los inconformes, han derivado en una disminución del aumento real para los pensionados.

Señalaron que no existe un criterio estándar, sino que depende de los acuerdos y negociaciones a nivel nacional.

Como ejemplo, mencionaron que en 2024 el incremento promedio más alto fue cercano al 11%, y que al sumarse prestaciones algunos trabajadores alcanzaron hasta un 12%. En contraste, para 2025, los incrementos más altos no superan el 8%, lo que representa una merma de al menos 3% a nivel nacional.

En el ámbito estatal, aseguraron que las decisiones tomadas por la Dipetre han generado inconformidad adicional, pues afectan de manera directa a los pensionados.

Uno de los asistentes, jubilado desde hace más de una década, comentó que los aumentos actuales no corresponden al alza en los precios:

“Nos dicen que nos aumentaron, pero en la práctica es menos.

La canasta básica sube cada mes y nuestro dinero rinde menos.

El 8% no alcanza para cubrir lo que hemos perdido con la inflación”.

Otra participante, viuda de un ex trabajador del magisterio, señaló que la situación repercute en la calidad de vida de las familias:

“Dependemos de esta pensión para sobrevivir, no tenemos otro ingreso. Con el incremento que nos dieron apenas podemos pagar los medicamentos, y eso nos preocupa mucho”.

Asimismo, algunos de los presentes coincidieron en que existe falta de claridad en los criterios aplicados.

“No sabemos cómo calculan los aumentos, cada año es diferente. Parece que todo depende de decisiones políticas y no de las verdaderas necesidades de los pensionados”, expresó otro de los inconformes.

Finalmente, reiteraron que buscarán entregar un documento formal a las autoridades correspondientes para que se transparente el esquema de incrementos y se realice un ajuste que, según afirmaron, responda a las condiciones económicas actuales.

