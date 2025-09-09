Cerrar X
6197e97e_cdb0_4df2_9fa0_edf59878ae42_13372c07f7
Coahuila

Exponen inconformidad por incrementos a pensiones en 2025

La Dirección de Pensiones tomó medidas discrecionales, las cuales, han derivado en una disminución del aumento real para sus beneficiarios

  • 09
  • Septiembre
    2025

Durante una exposición de poco más de hora y media, se señalaron presuntas irregularidades en torno a los incrementos aplicados a las pensiones en 2025, situación que, de acuerdo con los participantes, se arrastra desde el año pasado.

De acuerdo con lo expresado, la Dirección de Pensiones, conocida como Dipetre, ha tomado medidas discrecionales que, a decir de los inconformes, han derivado en una disminución del aumento real para los pensionados. 

Señalaron que no existe un criterio estándar, sino que depende de los acuerdos y negociaciones a nivel nacional.

Como ejemplo, mencionaron que en 2024 el incremento promedio más alto fue cercano al 11%, y que al sumarse prestaciones algunos trabajadores alcanzaron hasta un 12%. En contraste, para 2025, los incrementos más altos no superan el 8%, lo que representa una merma de al menos 3% a nivel nacional.

En el ámbito estatal, aseguraron que las decisiones tomadas por la Dipetre han generado inconformidad adicional, pues afectan de manera directa a los pensionados.

Uno de los asistentes, jubilado desde hace más de una década, comentó que los aumentos actuales no corresponden al alza en los precios: 

“Nos dicen que nos aumentaron, pero en la práctica es menos. 

La canasta básica sube cada mes y nuestro dinero rinde menos. 

El 8% no alcanza para cubrir lo que hemos perdido con la inflación”.

Otra participante, viuda de un ex trabajador del magisterio, señaló que la situación repercute en la calidad de vida de las familias: 

“Dependemos de esta pensión para sobrevivir, no tenemos otro ingreso. Con el incremento que nos dieron apenas podemos pagar los medicamentos, y eso nos preocupa mucho”.

Asimismo, algunos de los presentes coincidieron en que existe falta de claridad en los criterios aplicados. 

“No sabemos cómo calculan los aumentos, cada año es diferente. Parece que todo depende de decisiones políticas y no de las verdaderas necesidades de los pensionados”, expresó otro de los inconformes.

Finalmente, reiteraron que buscarán entregar un documento formal a las autoridades correspondientes para que se transparente el esquema de incrementos y se realice un ajuste que, según afirmaron, responda a las condiciones económicas actuales.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

sheinbaum_pemex_37227ba167
'Pemex arrastra la maldita deuda de Calderón y Peña': Presidencia
sheinbaum_paquete_b9c593c3b6
No es gasto, es inversión; México presenta Paquete Económico 2026
EH_UNA_FOTO_2025_09_09_T101228_937_d74eddbbf8
Sheinbaum pide a EUA extradición por caso Ayotzinapa
publicidad

Últimas Noticias

8f52fcf9_fca9_48fc_a15a_400a84829796_c4b5d9b77c
Llaman a no tirar basura para prevenir inundaciones en Reynosa
centro_atencion_tamaulipas_a487983095
Inician Centros de Atención Múltiple ciclo con 1,100 alumnos
copa_intercontinental_6592788947
FIFA anuncia sedes y fechas de la Copa Intercontinental 2025
publicidad

Más Vistas

banderazo_obras_tren_725c310dda
Estiman que recorrido del Tren del Norte durará tres horas
INFO_7_DOS_FOTOS_1_a1ccd1d80c
Embiste tren a autobús en Edomex; reportan múltiples víctimas
presa_la_boca_0dc08ff1f6
Presa 'La Boca' rebasa el 100% de su capacidad tras lluvias
publicidad
×