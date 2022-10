Extienden perímetro de búsqueda de senderista regia

Durante sexto día de búsqueda de la regiomontana en la Sierra de Arteaga, se extendió su perímetro de rastreo a 30 kilómetros a la redonda incluyendo zonas pobladas, esto de acuerdo a la Fiscalía General de Coahuila.

En el ejido Los Oyameles se encuentra un campamento montado por diferentes elementos encargados de la búsqueda, donde además está su hija y su actual pareja sentimental con la esperanza de recibir alguna pista más para finamente dar con su paradero.

’’Siguen con las investigaciones, si se están abriendo diferentes líneas de investigación, si están realizando la búsqueda aquí pero también está realizando labores las autoridades encargadas de las personas desaparecidas, ya encontraron las llamadas de su teléfono y que no van a parar hasta encontrarla, a mí me queda confiar, estoy confiada en que va aparecer con vida y seguir pidiendo que no bajemos la guardia hasta encontrar algo, principalmente a ella con vida que es lo que estoy pidiendo’’, mencionó Alejandra Ruiz, hija de la desaparecida.