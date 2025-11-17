Cerrar X
Coahuila

Fallece Alberto 'Beto' Leyva, exregidor de Saltillo

Su deceso representa una sensible perdida para el municipio, debido a su compromiso y dedicación para el servicio público

  • 17
  • Noviembre
    2025

La noche de este domingo, murió Alberto “Beto” Leyva, ex regidor de Morena en Saltillo y durante la administración de José María Fraustro Siller, falleció de causas naturales. La noticia fue confirmada tanto en redes sociales como por el fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez.

Leyva, quien fue responsable de la Comisión de Seguridad, se destacó por su trabajo coordinado con las autoridades municipales. Reconocido por su compromiso con la ciudad y su dedicación al servicio público, había enfrentado complicaciones de salud en las últimas semanas.

Miembros de la comunidad lo recordaron como un hombre trabajador y colaborativo, siempre dispuesto a contribuir, especialmente en las labores del Patronato de Bomberos. Su fallecimiento representa una sensible pérdida para Saltillo.

Se espera que en las próximas horas se dé a conocer información sobre su velación y honras fúnebres, una vez que su familia lo confirme.


