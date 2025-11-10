Cerrar X
Coahuila

Fallece Blanca Martínez Bustos, defensora de derechos humanos

Durante más de una década, Blanca Martínez dedicó su vida a la defensa de los derechos humanos y al acompañamiento de familias que buscan a sus seres queridos

  • 10
  • Noviembre
    2025

La activista Blanca Isabel Martínez Bustos, directora del Centro para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios y una de las principales impulsoras de los colectivos Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y en México (FUUNDEC-M), falleció la madrugada de este lunes, confirmó el propio organismo a través de un comunicado.

“Con el dolor de nuestro corazón, les informamos que nuestra directora y querida Blanca Isabel Martínez Bustos ha fallecido esta madrugada. Descanse en paz”, informó el Centro Fray Juan de Larios en sus redes sociales.

Durante más de una década, Blanca Martínez dedicó su vida a la defensa de los derechos humanos y al acompañamiento de cientos de familias que buscan a sus seres queridos desaparecidos en el país. 

Su labor fue clave en la articulación de procesos de búsqueda, denuncia y acompañamiento jurídico y psicológico para víctimas de desaparición forzada en Coahuila y otras entidades del norte de México.

Originaria de Saltillo, Martínez Bustos fue reconocida por su compromiso ético y su capacidad para construir redes de apoyo entre organizaciones, autoridades y familias. 

Desde el Centro Fray Juan de Larios, impulsó la documentación de casos y el fortalecimiento de mecanismos legales para la búsqueda e identificación de personas.

Apenas el pasado 24 de octubre, participó junto a Diana Iris García, integrante de FUUNDEC-M, en una actividad académica organizada por la Academia Interamericana de Derechos Humanos (AIDH), donde abordó el tema de la desaparición y el derecho a la verdad.

En esa charla, compartió con estudiantes su visión sobre la búsqueda como un acto de amor y resistencia: “¿Por qué los buscamos? ¡Porque los amamos!”, recordaron los organizadores del taller.

El fallecimiento de Blanca Martínez deja un vacío profundo en el movimiento de derechos humanos en Coahuila y en el país.

Colectivos, académicos y organizaciones sociales han expresado su pesar y reconocimiento a una mujer que, como describen sus compañeras, “dedicó su vida a transformar el dolor en esperanza y la injusticia en acción colectiva”.

Su legado perdura en las familias que acompañó, en los procesos que ayudó a construir y en la memoria de quienes continúan la lucha por la verdad y la justicia en México.


