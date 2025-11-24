Fallece el presbítero José Alonso Gaytán del Bosque

Por medio de un comunicado, la Diócesis de Saltillo informó el fallecimiento del presbítero José Alonso Gaytán del Bosque, sacerdote de 45 años que se desempeñaba como adscrito a la Parroquia San Pablo Apóstol.

La noticia generó muestras de cercanía y condolencias entre la comunidad católica, donde su labor pastoral se mantuvo activa hasta los últimos meses.

Gaytán del Bosque formó parte del Consejo Presbiteral Diocesano (2022-2025) y ejercía además como vicario foráneo de la Vicaría Sagrada Familia, cargo que asumió en junio de 2022.

Su más reciente encomienda inició el 8 de diciembre de 2023, cuando fue enviado a San Pablo Apóstol en Saltillo, donde continuó sus funciones ministeriales.

Antes de su encargo actual, atendió comunidades en distintas regiones del estado.

En 2021 fue nombrado párroco de Nuestra Señora de las Victorias en Nadadores, donde desempeñó trabajo pastoral y acompañamiento a familias.

También colaboró como asesor diocesano del Movimiento Encuentro Matrimonial Mundial desde septiembre de ese mismo año.

Su trayectoria incluyó además responsabilidades en parroquias del desierto coahuilense, como San José en Cuatro Ciénegas y Santa Catalina de Siena en Ocampo, así como un periodo como vicario de la Parroquia del Sagrario de la Catedral, a donde fue enviado en 2016.

El sacerdote inició su servicio ministerial en comunidades como Nuestra Señora de Atocha y Nuestra Señora del Refugio en Sierra Mojada.

En 2013 fue designado Promotor Diocesano Vocacional, acompañando a jóvenes en su discernimiento, y en 2015 asumió la dirección espiritual del Seminario Menor.

José Alonso Gaytán nació el 19 de mayo de 1979 en Saltillo. Su formación comenzó en el Curso Introductorio del Seminario Diocesano del Sagrado Corazón de Jesús (2002-2003).

Cursó Filosofía (2003-2005) y Teología (2005-2009), y fue ordenado diácono el 29 de junio de 2009 y presbítero el 3 de julio de 2010.

La comunidad diocesana recordó su cercanía con la gente, su servicio constante y su acompañamiento pastoral.

Su paso por la Iglesia local queda registrado como un ministerio dedicado a las familias, a la formación de seminaristas y al fortalecimiento de la vida comunitaria.

Comentarios