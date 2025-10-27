Cerrar X
EH_FOTO_VERTICAL_93_555459248d
Coahuila

Fallece elemento de PAR en cumplimiento de su deber

Esto sucedió cuando realizaba un patrullaje por las inmediaciones del municipio de Hidalgo, cuando fue agredido junto a su compañero por hombres armados

  • 27
  • Octubre
    2025

Un elemento de la Policía de Acción y Reacción (PAR), grupo élite de la Policía Estatal que resultó herido durante el ataque a una patrulla en los límites de Coahuila y Nuevo León el pasado 18 de octubre, perdió la batalla por su vida en un hospital privado de Saltillo.

Luego de varios días hospitalizado, el elemento finalmente no sobrevivió a las heridas sufridas durante el enfrentamiento.

El sábado 18 de octubre, una unidad de la Policía Estatal realizaba patrullaje por las brechas en el municipio de Hidalgo, en las que apenas dos días antes sujetos a bordo de un vehículo emboscaron a militares, cuando se encontraron con el mismo vehículo que agredió a los elementos de la Sedena.

Dos oficiales resultaron lesionados, pero uno de ellos sufrió una herida grave en el rostro, y fue trasladado por instrucciones del Gobernador Manolo Jiménez Salinas en helicóptero hasta la capital coahuilense, donde permaneció internado en un hospital privado.

Este domingo por la noche, se confirmó que el oficial Miguel Ángel “N”, no pudo sobrevivir a las heridas sufridas en el enfrentamiento.

En días pasados, el Fiscal General del Estado, Federico Fernández Montañez, confirmó que fueron detenidos en primera instancia tres hombres y dos mujeres, y se aseguró el vehículo en el que agredieron a los policías y a los soldados. También habría otros dos detenidos relacionados con estos hechos, pero esto no ha sido confirmado oficialmente.

Se espera que en los próximos días se le rinda un homenaje póstumo al oficial policía que dio su vida realizando tareas de seguridad para Coahuila.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_10_27_T163946_335_6a9819b069
Gobernador encabezará homenaje póstumo a policía caído en acción
ataque_armado_morelos_siete_muertos_6698477ece
Ataque armado deja policía herido en carretera Monterrey-Victoria
tribunal_absuelve_a_militares_64994f3668
Tribunal absuelve a exmilitares por masacre de campesinos
publicidad

Últimas Noticias

EH_FOTO_VERTICAL_2025_10_28_T135950_436_4989efeb2f
¡Llega el frío a NL! Bajará temperatura a partir de este martes
G4_Xl7_Ao_Wc_AA_Btcp_5dd114ea2d
Refuerzan seguridad en Michoacán tras extorsión a productores
trhb_eb8625189b
Nuevo León refuerza transparencia y combate a la corrupción
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_10_27_at_1_01_17_AM_533dc2040d
Cierran siete pedreras por causar daños ambientales
2000693c_6f34_418a_b7ed_a37020ae3057_0b945d0001
Llenan módulos por operativo contra placas foráneas
acb347a6_6408_470b_a939_6c7ea27a7637_261d49a179
Bailan 500 mujeres en Apodaca por lucha contra el cáncer de mama
publicidad
×