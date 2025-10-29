Cerrar X
Coahuila

FedEx y Coahuila impulsan a micro y pequeñas empresas

  • 29
  • Octubre
    2025

La empresa de mensajería y transporte FedEx México renovó su convenio de colaboración con la Secretaría de Economía del Estado, con el propósito de fortalecer la red logística de Coahuila y apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) en su expansión comercial dentro y fuera del país.

El acuerdo permitirá que los negocios coahuilenses accedan a descuentos de hasta el 40% en servicios de mensajería y paquetería, tanto nacionales como internacionales, con el fin de impulsar su competitividad, productividad y presencia en nuevos mercados.

117f6a04-e91f-4ef3-b31b-569df81cbf98.jfif

El secretario de Economía, Luis Olivares Martínez, y el vicepresidente de FedEx México, Jorge L. Torres, encabezaron la firma del convenio en Saltillo, destacando el papel estratégico del estado en el desarrollo económico del norte del país.

“Coahuila representa un punto clave por su dinamismo industrial y su conexión con los principales mercados internacionales. Reafirmamos nuestro compromiso de seguir conectando oportunidades y fomentando el crecimiento de las MiPyMEs”, expresó Jorge L. Torres.

cc8e7ad6-b79b-492b-88b0-42f8c7963d2a.jfif

De acuerdo con la compañía, la renovación del acuerdo busca facilitar la integración de las pequeñas empresas en cadenas de valor, atraer inversión extranjera y consolidar la presencia del norte de México como una de las regiones más activas en materia de comercio internacional.

FedEx señaló que continuará invirtiendo en innovación y sustentabilidad, con el objetivo de optimizar la operación logística en el país y generar soluciones más limpias y competitivas que beneficien tanto a las empresas como a las comunidades locales.


