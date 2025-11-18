Feria del cohete en Arteaga peligra por falta de permisos

Por segundo año consecutivo, la tradicional feria del cohete en Arteaga podría no llevarse a cabo.

Así lo dio a conocer el titular de Protección Civil en el estado, Ramiro Durán, quien señaló que hasta el momento no existe ninguna solicitud formal para la instalación de este tipo de eventos, ni en Arteaga ni en ningún otro municipio de Coahuila.

Durán explicó que la apertura de estas ferias requiere cumplir con diversos permisos y que existe un tiempo límite para obtenerlos.

Debido a que ningún organizador ha iniciado el trámite correspondiente, la posibilidad de que la feria del cohete se realice este año se ve cada vez más reducida.

El funcionario estatal añadió que, ante la proximidad del cierre de 2025 y el inicio de 2026, los albergues ya se encuentran preparados para atender a la población en caso de registrarse bajas temperaturas.

Protección Civil mantiene vigilancia constante para garantizar la seguridad de los ciudadanos durante la temporada invernal.

