Cerrar X
Whats_App_Image_2025_09_04_at_2_12_22_PM_c9712586a8
Coahuila

FGR asegura 47 mil litros de hidrocarburo y droga

De igual forma se aseguró más de 179 kilos de marihuana, un kilo de metanfetamina y más de dos kilos de morfina, además de 20 vehículos

  • 04
  • Septiembre
    2025

Durante agosto de 2025, la Fiscalía General de la República (FGR) reportó en Coahuila el aseguramiento de 47 mil litros de hidrocarburo, más de 179 kilos de marihuana, un kilo de metanfetamina y más de dos kilos de morfina, además de 20 vehículos.

En el mismo periodo, la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) logró la judicialización de 23 carpetas de investigación y la vinculación a proceso de 26 personas, derivado de las pruebas recabadas por el Ministerio Público Federal.

Como parte de estas acciones, se ejecutaron 4 órdenes de aprehensión y 4 cateos, además de cumplimentar 199 mandamientos ministeriales, relacionados con investigaciones y traslados.

En el ámbito judicial, la FGR obtuvo siete sentencias condenatorias mediante procedimiento abreviado, además de 12 acuerdos reparatorios y 12 mecanismos alternativos de solución de controversias. 

También se recuperaron más de 2.1 millones de pesos a favor de víctimas por concepto de reparación del daño.

En cuanto a la atención ciudadana, la delegación recibió 102 denuncias en la Ventanilla Única de Atención y abrió 117 carpetas de investigación por delitos del fuero federal.

La FGR invitó a la ciudadanía a realizar denuncias de manera presencial o anónima en sus oficinas de Torreón, Saltillo, Monclova, Piedras Negras y Ciudad Acuña, así como por teléfono y correo electrónico.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_09_04_at_8_37_45_PM_bc34cbc472
Entregan galardón Red 2025 a jóvenes militantes del PRI
EH_FOTO_VERTICAL_6_0c8ca38984
Sheinbaum visitará Coahuila este fin de semana por gira nacional
Captura_de_pantalla_2025_09_04_163302_61ad8ef73a
PRI trabaja con rumbo a las elecciones del 2026
publicidad

Últimas Noticias

Israel_declara_Gaza_como_zona_de_combate_recupera_dos_rehenes_b20cc6b747
Suman 64,300 muertos en Gaza por ofensiva israelí
deportes_fidencio_montemayor_garza_863faa9624
Es regiomontano, nada… ¡y hace historia en Nueva York!
Whats_App_Image_2025_09_04_at_11_08_03_PM_48df00a5a8
Le ‘pega’ inflación a ventas de autos y caen 3%
publicidad

Más Vistas

perro_mujer_cdmx_0025441525
Adulta mayor pierde parte del brazo tras ataque de perro en CDMX
nl_presas_nl_tamaulipas_2e36e86406
Existen condiciones para el trasvase de El Cuchillo a Tamaulipas
EH_CONTEXTO_344ec034de
Suman dos fallecidos tras accidente en Ciénega de Flores
publicidad
×