FGR asegura 47 mil litros de hidrocarburo y droga

Durante agosto de 2025, la Fiscalía General de la República (FGR) reportó en Coahuila el aseguramiento de 47 mil litros de hidrocarburo, más de 179 kilos de marihuana, un kilo de metanfetamina y más de dos kilos de morfina, además de 20 vehículos.

En el mismo periodo, la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) logró la judicialización de 23 carpetas de investigación y la vinculación a proceso de 26 personas, derivado de las pruebas recabadas por el Ministerio Público Federal.

Como parte de estas acciones, se ejecutaron 4 órdenes de aprehensión y 4 cateos, además de cumplimentar 199 mandamientos ministeriales, relacionados con investigaciones y traslados.

En el ámbito judicial, la FGR obtuvo siete sentencias condenatorias mediante procedimiento abreviado, además de 12 acuerdos reparatorios y 12 mecanismos alternativos de solución de controversias.

También se recuperaron más de 2.1 millones de pesos a favor de víctimas por concepto de reparación del daño.

En cuanto a la atención ciudadana, la delegación recibió 102 denuncias en la Ventanilla Única de Atención y abrió 117 carpetas de investigación por delitos del fuero federal.

La FGR invitó a la ciudadanía a realizar denuncias de manera presencial o anónima en sus oficinas de Torreón, Saltillo, Monclova, Piedras Negras y Ciudad Acuña, así como por teléfono y correo electrónico.

