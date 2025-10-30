Cerrar X
Coahuila

Flores más caras, pero ventas estables rumbo al Día de Muertos

Productores atribuyen el alza de precios a las lluvias y cambios de temperatura; comerciantes confían en que los días festivos impulsen la demanda

  • 30
  • Octubre
    2025

En vísperas del Día de Muertos, los comerciantes de flores en Ramos Arizpe reportaron un aumento moderado en los precios debido a las afectaciones climáticas que dañaron parte de las cosechas en las zonas productoras, aunque aseguran que la demanda se mantiene constante gracias a las familias que acuden a honrar a sus difuntos.

Heriberto Hernández, encargado de un punto de venta local, explicó que las lluvias y los cambios de temperatura encarecieron las flores más solicitadas, principalmente el cempasúchil y la mano de león, pero que los vendedores han intentado mantener precios accesibles para los consumidores.

“Ha estado un poquito más caro por las condiciones del clima, pero tratamos de darles un buen precio y un buen servicio. Ya son muchos años trabajando aquí y esperamos que estos días mejoren las ventas”, señaló Hernández, quien desde hace más de una década participa en la venta de flores para esta temporada.

Los precios varían dependiendo del tipo de arreglo. Los ramos comunes se ofrecen desde 150 hasta 800 pesos, las coronas artificiales oscilan entre 350 y 500 pesos, mientras que las coronas elaboradas con flores naturales pueden alcanzar precios de 1,200 hasta 2,000 pesos. Las cruces florales, utilizadas principalmente para decorar lápidas, se venden a partir de 350 pesos.

En los mercados y florerías locales, los comerciantes preparan entre 200 y 300 arreglos para cubrir la demanda de esta fecha, incluyendo adornos para tumbas, canastas, cubre cajas y arreglos florales personalizados. La mayoría de los pedidos se realiza con anticipación, principalmente por trabajadores de maquiladoras que aprovechan el fin de semana para adquirir sus arreglos.

Además del cempasúchil y la mano de león, también son muy solicitadas las margaritas, los girasoles y las rosas, provenientes de estados como Puebla, Tenango y Ciudad de México, que abastecen a la región en estas fechas.

“Hay ramos desde 25 hasta 45 pesos, y canastitas con una docena de flores por unos 70 pesos. La gente viene aquí porque busca buena calidad, precios justos y atención personalizada”, agregó Hernández.

Los comerciantes atribuyen la ligera baja en ventas al impacto económico y a las condiciones del clima, pero confían en que los próximos días —especialmente el 1 y 2 de noviembre— representarán el repunte más fuerte del año, cuando cientos de familias acudan a los panteones de la ciudad para rendir homenaje a sus seres queridos.


