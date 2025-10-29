Cerrar X
Coahuila

GM dona equipo especializado a UTC para prácticas técnicas

General Motors entregó un tablero con PLC a la UTC, modernizando laboratorios y fortaleciendo la formación técnica de los estudiantes

  • 29
  • Octubre
    2025

La empresa General Motors realizó una donación de equipo especializado a la Universidad Tecnológica de Coahuila (UTC) para fortalecer la formación técnica de los estudiantes y modernizar los laboratorios del plantel.

El rector de la UTC, Sergio Guadarrama Cortés, informó que la donación consiste en un tablero de prácticas con dos controladores lógicos programables (PLC), con un valor estimado entre 350 mil y 400 mil pesos, los cuales permitirán a los alumnos realizar simulaciones y ejercicios de automatización industrial con tecnología de última generación.

“General Motors, una empresa reconocida a nivel mundial, tuvo a bien donarnos este tablero que operará de manera independiente y que será de gran utilidad para desarrollar las competencias y habilidades que demanda el sector productivo”, expresó Guadarrama.

El rector destacó que este tipo de aportaciones reflejan la vinculación activa entre la universidad y el sector empresarial, lo que contribuye a que los estudiantes adquieran experiencia práctica y conocimientos alineados con las necesidades de la industria automotriz y manufacturera.

“Este equipo permitirá que nuestros alumnos y docentes compartan conocimientos, modernicen los procesos de aprendizaje y se formen como técnicos e ingenieros con las capacidades que hoy exige el mercado laboral”, añadió.

Guadarrama reconoció además el gesto de General Motors, ya que el tablero fue diseñado y armado especialmente para la UTC, lo que demuestra el compromiso de la empresa con la educación técnica en Coahuila.

“Nos conmovió saber que el equipo fue elaborado por la propia planta de General Motors para nuestra universidad. Esto no solo es una donación, sino una guía sobre las tendencias tecnológicas y las competencias que la industria necesita”, subrayó.

Finalmente, el rector agradeció públicamente el apoyo de la compañía, señalando que la modernización del equipamiento académico fortalece la credibilidad y competitividad de la universidad, además de generar un vínculo directo con las empresas que impulsan el desarrollo económico de la región.


