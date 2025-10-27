Cerrar X
Coahuila

Gobernador encabezará homenaje póstumo a policía caído en acción

Ante el deceso, el mandatario estatal giró instrucciones para brindar apoyo económico y protección para la viuda e hijos del elemento fallecido

  • 27
  • Octubre
    2025

El gobernador Manolo Jiménez Salinas confirmó que este martes se realizará un homenaje póstumo en honor a Miguel Ángel Martínez Hernández, elemento de la Policía de Acción y Reacción (PAR) que falleció tras resultar herido en un enfrentamiento armado ocurrido en el municipio de Hidalgo, al norte de Coahuila.

El mandatario lamentó el fallecimiento del agente, quien había sido trasladado de emergencia al Hospital Muguerza de Saltillo después de recibir un impacto de bala en el rostro durante el cumplimiento de su deber. Aunque inicialmente su estado de salud se reportó estable, presentó complicaciones médicas que finalmente le costaron la vida.

“Desafortunadamente nuestro compañero tuvo una serie de complicaciones. En un inicio no se veía ese panorama cuando llegó al hospital, pero no fue evolucionando como se esperaba. Todo nuestro agradecimiento y reconocimiento para él, y todo nuestro apoyo para su familia”, expresó Jiménez Salinas.

fc7889c8-1ceb-4789-a3fb-585b5e1e540c.jpg

El mandatario estatal indicó que giró instrucciones al equipo administrativo de la Secretaría de Seguridad Pública para brindar todo el respaldo institucional y económico a la familia del policía, a fin de que su esposa e hijos cuenten con acompañamiento y protección.

“Va a tener un homenaje muy temprano, con guardia de honor, como lo hacemos con todos los elementos que dan su vida por Coahuila. He dado la instrucción de apoyar a su familia con todo lo necesario. Siguen formando parte de la familia del Gobierno del Estado”, subrayó.

Martínez Hernández resultó herido el pasado 18 de octubre, durante un enfrentamiento con civiles armados que presuntamente habían atacado a elementos del Ejército días antes, en una brecha rural que conecta Coahuila con Nuevo León.

75029ed7-0159-4b8c-85ce-5c17fa119986.jpg

El gobernador destacó que el estado mantiene el reforzamiento permanente de los operativos de seguridad, en especial en los límites con Nuevo León y Tamaulipas, para prevenir incursiones del crimen organizado.

“Aquí no bajamos la guardia. Seguimos fortaleciendo el blindaje de nuestro estado con diferentes estrategias, reforzando nuestras fronteras y aumentando nuestro estado de fuerza”, añadió.

El homenaje póstumo al agente caído se realizará este martes en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, donde se le rendirá guardia de honor en presencia de autoridades y compañeros de corporación.


