Gobierno de Manolo Jiménez bajo asedio de grupos criminales

Coahuila se ha vuelto “apetecible” para grupos criminales, según expertos, por su ubicación geográfica y porque diferentes grupos quieren hacerse del control de “negocios” como el de las drogas, señalaron expertos.

Tan solo en octubre, se registraron tres enfrentamientos al tiempo que se llevaba a cabo un evento público muy importante para el gobierno del mandatario priista, Manolo Jiménez, lo cual ha sido calificado como una “provocación”.

Los ataques más recientes son los registrados en el fin de semana del 16 de octubre, precisamente cuando se realizaba el evento “Rodeo Saltillo 2025”, que Jiménez había promocionado con bombo y platillo.

El analista y periodista, Gerardo Hernández González, señaló que con esos ataques grupos de delincuentes enviaron un mensaje sobre la intención de operar en el estado.

“Debido a su ubicación geográfica y las condiciones geopolíticas que tiene, Coahuila representa un estado atractivo, por lo que varios cárteles se disputan el territorio; estas organizaciones están buscando resquicios justamente para operar con mayor libertad.

“Hay una fuerza policíaca que protege Coahuila; desde hace varios años ha sido efectiva a través de la colaboración con la federación; en Coahuila hemos visto cómo han intentado incursionar”, señaló el experto.

El pasado jueves 16 de octubre, el primer ataque se registró cuando un grupo de civiles armados emboscó a una unidad de patrullaje de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Esto es una de las numerosas brechas que convergen en esta parte de la llamada “Frontera Chica”, en la que Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila comparten frontera con Estados Unidos en unos pocos kilómetros.

El saldo de esa emboscada fue de dos elementos del Ejército heridos, quienes se recuperaron satisfactoriamente.

Horas después, en una gasolinera del municipio de Hidalgo, mientras elementos de la Marina Armada de México cargaban combustible, un vehículo con hombres armados se encontró con ellos, desatándose una balacera en la que uno de los delincuentes fue abatido, mientras que los demás lograron huir.

Ese mismo día por la noche, a 340 kilómetros de distancia se celebró la cena de gala del Festival Rodeo Saltillo 2025, promovido como uno de los grandes eventos turísticos del gobierno de Manolo Jiménez Salinas.

Dos días después, mientras se realizaban los preparativos para la apertura oficial de este evento al público, se volvió a presentar una provocación de los delincuentes: emboscaron una unidad de la Policía Estatal, dejando a dos elementos heridos, de los cuales uno falleció días después en un hospital; el otro se reincorporó ese mismo día a sus actividades.

El operativo montado para la búsqueda de los agresores rindió frutos, cuando las fuerzas de seguridad detuvieron a los presuntos agresores, tres hombres y dos mujeres, quienes están puestos a disposición de la autoridad.

Aunque no se ha comprobado la relación de los ataques con estas fechas relevantes para el Gobierno de Coahuila, no es la primera vez que los delincuentes buscan “calentar” el ambiente generando hechos de violencia.

Ya habían ocurrido

El 4 de marzo de 2011, mientras el entonces gobernador con licencia Humberto Moreira Valdés tomaba protesta como dirigente nacional, un convoy de varias camionetas viajó desde Tamaulipas, lo cual fue documentado en video, para desatar enfrentamientos en distintos puntos de la capital de Coahuila, en una jornada que dejó al menos siete muertos y sembró el caos y el terror en Saltillo.

El 30 de noviembre de 2019, durante el primer informe de Gobierno de Miguel Riquelme, que contó con la visita de la entonces secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, otro convoy de delincuentes pertenecientes al mismo grupo delictivo que atacó Saltillo y que se presume estaría involucrado en los hechos recientes, atacó el poblado de Villa Unión, en el norte del estado, disparando a la Presidencia Municipal y a las viviendas aledañas.

De este ataque se derivó un operativo en el que se logró la detención de entre 15 y 20 delincuentes, muchos de los cuales fueron juzgados por el delito de terrorismo.

Respecto a los ataques recientes, el Fiscal General del Estado, Federico Fernández Montañez, dijo que estos buscan la oportunidad para tratar de generar hechos de violencia.

“No te puedo decir que trabajan con una agenda; creo que quienes le quieren hacer daño al Estado buscan una oportunidad, pero nosotros estamos bien pendientes”, dijo el fiscal, quien informó que ya se presentaron dos detenciones más relacionadas con estos hechos.

Señaló que han estado vigilantes de la parte limítrofe con Nuevo León y Tamaulipas, donde se ha detectado la presencia de “halcones”, quienes informan a los delincuentes sobre los movimientos de las fuerzas de seguridad en la región.

'Coahuila no está exento de la presencia de grupos criminales': experto

El analista dijo que en estas incursiones se han generado enfrentamientos que han derivado en bajas y arrestos de delincuentes, pero pese a ello, no se puede cantar victoria, pues siempre existe el riesgo de que se infiltren o perpetren ataques como el de Villa Unión.

Hernández González dijo que las organizaciones criminales tienen una gran diversidad de negocios ilícitos y por ello buscan espacios para asentarse, generando violencia para mantener su estatus y operaciones en términos de tráfico de drogas, robo de combustible, pago de derechos de piso, extorsiones y secuestros, entre otros. Ello, dice, ha dificultado el actuar de los gobiernos federales, pues tres presidentes han establecido estrategias fallidas para combatir al crimen.

“Ningún presidente apuesta un plan para fracasar. Sin embargo, está tan agregado este fenómeno del narcotráfico que contaminó todo, contaminó todas las actividades del país, económicas, sociales, políticas, financieras, está metido en todo”.

Señaló que los criminales también operan en términos políticos, y buscan tiempos y espacios para tratar de desestabilizar a la autoridad, como los ataques en el municipio de Hidalgo, que se presentaron justo en las fechas del Festival del Rodeo, uno de los eventos que el Gobierno de Coahuila promovió de manera importante.

Dijo que la penetración del crimen en la vida de los mexicanos hace indispensable que se construyan reformas para que los gobiernos ataquen efectivamente este fenómeno, y se destierren episodios vergonzosos como el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, hace unos días. “Es un hecho deplorable, censurable, no es el primero y lamentablemente no será el último”.

“No se deben, por supuesto, cerrar los ojos ante la evidencia de un país todavía con altos niveles de inseguridad pública, de violencia. Insisto en que cada quien asuma su responsabilidad para que esto mejore”.

Para Hernández González sería un error caer en la confianza de creer que todo está resuelto.

“Insisto en que nadie puede desplegar las velas, ni decir que es un estado libre de violencia, porque no lo hay; hay ahí fuerzas de la delincuencia, siempre al acecho y buscando cualquier coyuntura o política, cualquier descuido, cualquier exceso de confianza para penetrar.

“El dominio territorial es estratégico en la operación de los cárteles. Ya pasó en Villa Unión. Nadie está exento de un atentado, deben reforzarse la seguridad”, sentenció.

