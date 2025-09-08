Gobierno federal busca recuperar a Altos Hornos

La presidenta Claudia Sheinbaum visitó Saltillo y reiteró que su administración “va a recuperar la siderúrgica de Coahuila”, un símbolo industrial del norte de México.

“Ya el secretario del Trabajo se está reuniendo con ustedes, y va a seguirlo haciendo, para poderles explicar y estar en contacto. Vamos a recuperar la siderúrgica de Coahuila, la vamos a recuperar juntos”, dijo a los empleados afectados por el cierre de operaciones.

La mandataria federal enfatizó que han solicitado ante la jueza del proceso una condición fundamental: “Primero los trabajadores de AHMSA, por encima de todo, de los acreedores, de todo, primero justicia a los trabajadores y estoy segura que lo vamos a lograr”.

Sheinbaum recordó que uno de sus cien compromisos fue resolver la situación de Altos Hornos de México y aseguró que su equipo cumplirá esa promesa.

También, reafirmó su compromiso de recuperar la totalidad de cuerpos sepultados en la mina de Pasta de Conchos.

“De igual manera, estamos haciendo justicia en el caso de Pasta de Conchos. No vamos a salir de ahí hasta encontrar al último de minero. Es un gobierno que promueve la justicia”, afirmó Sheinbaum en Saltillo.

Anuncia apoyos e inversión

La mandataria informó que en Coahuila actualmente 934 mil 768 personas reciben beneficios de programas sociales, lo que representa una inversión anual de más de 16 mil 403 millones de pesos. Estos apoyos incluyen pensiones para adultos mayores, becas para estudiantes, apoyos a personas con discapacidad y programas productivos para el campo.

En materia de género, Sheinbaum subrayó que el programa Pensión Mujeres Bienestar ya comenzó a operar en la entidad, beneficiando a mujeres de entre 60 y 64 años, quienes en automático pasarán a la pensión para adultos mayores al cumplir 65 años.

En infraestructura, confirmó que este martes se dará el banderazo al tren de pasajeros Saltillo-Nuevo Laredo, proyecto que se extenderá hasta la Ciudad de México y que busca rescatar el transporte ferroviario como una opción eficiente y de integración regional.

Sheinbaum destacó también la construcción de 11 mil viviendas por parte de la Comisión Nacional de Vivienda y 40 mil más a través del Infonavit, además de la condonación de deudas impagables y la entrega gratuita de escrituras, beneficiando a más de 347 mil coahuilenses.

En el rubro educativo, adelantó la instalación de más preparatorias y de una sede de la Universidad Rosario Castellanos en Coahuila, con el objetivo de ampliar las oportunidades de formación superior en la entidad.

La presidenta también anunció un programa especial para ganaderos de Coahuila, con créditos a baja tasa de interés y la creación de un centro integral de producción de carne de alta calidad, con una inversión de 650 millones de pesos.

