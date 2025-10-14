Homologarán la Ley para combatir el delito de extorsión

Con la finalidad de armonizar los Códigos Penales de Coahuila y Durango con la Ley General de Extorsión, que implicó una reforma constitucional, los Congresos de ambas entidades se reunieron en Torreón, donde se les pidió homologar ese delito.

Luz Elena Morales Núñez, presidenta del Congreso de Coahuila, informó que el Mando de la Laguna convocó a las autoridades de estas entidades federativas para armonizar el delito de extorsión.

“Luego tener dos conceptos de delitos diferentes en una zona metropolitana, conlleva a que las penalidades o la manera en que se investiga este delito sea diferente. Ya está la reforma constitucional para que el Congreso de la Unión pudiera emitir una Ley General de extorsión”.

Dijo que la semana anterior ya fue validada dicha reforma por ambas Cámaras, y ahora el Congreso tiene 180 días para poder legislar sobre esta ley, que marcará los lineamientos generales y permitirá homologar el delito con un “piso mínimo” para el abordaje legal de este delito.

Queda en el aire alternancia de género para 2029

Morales Núñez dijo que los temas de alternancia en las candidaturas no están reguladas, pero en su momento el Instituto Nacional Electoral dará los lineamientos para que los partidos nacionales equilibren el tema de género en sus candidaturas.

“No están regulados los temas de alternancia, pero sí los temas de las candidaturas en su momento, cuando no tengan una regulación específica en los estados, el INE emitirá los lineamientos para que los partidos nacionales puedan estar dando estos lineamientos de paridad y estén postulando la mitad de candidaturas en sus partidos, lo veremos en 2027 con las candidaturas de las gubernaturas que se estarán renovando… se podría estar regulando de manera más específica, o podría quedar genérico como actualmente se tiene”.

