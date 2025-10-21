Cerrar X
Coahuila

Impulsa Fiscalía programa para proteger a mujeres violentadas

La función de este programa piloto es que por medio de brazaletes se alerta a las mujeres sobre la cercanía de un agresor ya denunciado

  • 21
  • Octubre
    2025

La Fiscalía General del Estado de Coahuila puso en marcha un programa piloto con el que por medio de brazaletes, se alerta a las mujeres sobre la cercanía de un agresor ya denunciado.

Federico Fernández Montañez, titular de la FGE, dijo que este programa es innovador, y le permite a las mujeres violentadas saber que su agresor se encuentra en un perímetro previamente programado por la autoridad judicial que establece esta medida de restricción.

“Lo programamos a 20, 30, 40 metros de radio, y nos permite estar monitoreando en los C4. Cuando detectamos que se aproximan intervenimos nosotros a través de la geolocalización, emite una alerta”, dijo Fernández Montañez.

Agregó que se trata de un programa piloto, con 10 dispositivos funcionando por ahora y 90 de reserva, y que Coahuila es el primer estado en utilizar este tipo de tecnología.


