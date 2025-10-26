Impulsa regulación para vehículos alternativos en Coahuila

La diputada Beatriz Fraustro Siller informó que se trabaja en una propuesta de ley para regular el uso de vehículos alternativos como motocicletas, scooters y autos eléctricos, con el fin de reducir accidentes y fomentar una movilidad más segura y sustentable.

Explicó que esta iniciativa busca establecer medidas claras sobre el uso obligatorio del casco, la visibilidad de los conductores y la capacitación vial, además de revisar la responsabilidad de las empresas de transporte por aplicación, como Didi, ante los incidentes viales en los que participan.

Fraustro señaló que la regulación deberá equilibrar la seguridad con el respeto a los derechos humanos y la promoción de alternativas ecológicas de movilidad.

En otro tema, destacó que los municipios entregaron en tiempo y forma sus leyes de ingresos, con un incremento promedio del 4%, asegurando que las revisiones se realizarán con cuidado para no afectar el bolsillo de las familias coahuilenses.

Subrayó que su prioridad es proteger la economía social y mantener la estabilidad financiera de los ayuntamientos.

