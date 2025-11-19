Cerrar X
Coahuila

IMSS analiza suspender servicio médico a trabajadores de AHMSA

IMSS podría suspender servicio a 15 mil empleados de AHMSA y Minera del Norte pese a decreto presidencial que protege su atención médica

  • 19
  • Noviembre
    2025

El futuro de la atención médica para casi 15 mil trabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA) y Minera del Norte se encuentra en riesgo. De acuerdo con Grupo Ónix, despacho que representa a un grupo de acreedores y empleados en el concurso mercantil, el IMSS analiza retirar el servicio del Seguro Social debido al creciente adeudo de cuotas obrero-patronales, que supera ya los 755 millones de pesos.

Héctor Manuel Garza Martínez, CEO del despacho, informó que existen movimientos administrativos dentro del IMSS que apuntan a la posible eliminación del decreto presidencial que permitió mantener la atención médica pese a los adeudos históricos de la siderúrgica. Sin dicho ordenamiento, el Instituto no estaría obligado a sostener el servicio.

El decreto vigente ha permitido que miles de trabajadores mantengan quimioterapias, cirugías, consultas y atención de urgencias, aun durante la crisis financiera de la empresa. No obstante, el monto adeudado continúa incrementándose cada mes, pues los trabajadores siguen cotizando para no perder sus derechos.

Garza advirtió que la suspensión del servicio médico en plena etapa de quiebra y reestructura profundizaría la crisis laboral, económica y social en la región centro de Coahuila, donde miles de familias dependen del IMSS para recibir atención continua. Señaló que el gobierno federal podría justificar la medida mediante ajustes legales, aunque esto desataría una fuerte reacción social.

El representante legal recordó que el IMSS reclamó recientemente más de 750 millones de pesos, cifra que representa solo una parte del adeudo total, catalogado como impagable. Alertó que, si la venta de AHMSA no se concreta antes de diciembre, la incertidumbre sobre la continuidad del servicio médico se prolongará hasta el próximo año.

“Retirar el Seguro Social ahora sería dejar sin atención crítica a miles de familias”, afirmó, al insistir en que lo correcto es mantener la cobertura mientras siga el concurso mercantil. Exhortó al IMSS y al gobierno federal a aclarar públicamente si el decreto presidencial seguirá vigente.

De confirmarse la suspensión, agregó, será necesario acudir a mecanismos legales para salvaguardar derechos humanos fundamentales, pues un retiro abrupto resultaría injustificable en la situación actual.

Grupo Ónix sostuvo que garantizar la continuidad del servicio médico es indispensable para evitar un conflicto social mayor en la región centro del estado, la más afectada por el colapso financiero de AHMSA.


