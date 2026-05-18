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Coahuila

IMSS atiende protestas por descuentos en hospital de Saltillo

Tras denuncias de recortes salariales y pagos incompletos, el IMSS Coahuila sostuvo reuniones con personal del HGZ No. 1 de Saltillo

  • 18
  • Mayo
    2026

Luego de la protesta realizada por trabajadores del Hospital General de Zona No. 1 de Saltillo por descuentos salariales y pagos incompletos, el IMSS Coahuila confirmó que sostuvo reuniones con personal suplente y representantes sindicales para atender las inconformidades denunciadas dentro de la clínica.

La movilización fue encabezada por empleados suplentes y de base que acusaron afectaciones económicas en la última quincena, donde algunos trabajadores reportaron descuentos que van desde los 2 mil hasta los 6 mil 500 pesos, además de presuntas “faltas fantasma”, recortes a estímulos de puntualidad y pagos incompletos. 

Tras la manifestación, la representación del Instituto Mexicano del Seguro Social informó que la Jefatura de Servicios de Personal se reunió este lunes con trabajadores contratados bajo el esquema 08, correspondiente al personal suplente, así como con directivos del hospital y representantes sindicales de la Sección XII del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social.

De acuerdo con Rubén Cortés, uno de los trabajadores inconformes, más de 600 empleados resultaron afectados únicamente en la última quincena, aunque advirtió que la cifra podría aumentar al contabilizar al personal de otros turnos y áreas. 

Los empleados señalaron que el problema se arrastra desde hace años y acusaron retrasos recurrentes en pagos, contratos temporales continuos y descuentos pese a cumplir con sus jornadas laborales registradas mediante sistema biométrico. 

En respuesta, el IMSS aseguró que durante los últimos días también sostuvo reuniones con la dirigencia sindical para aclarar dudas y alcanzar acuerdos relacionados con el personal de suplencia. 

Los trabajadores explicaron que decidieron no suspender labores médicas ni abandonar áreas críticas como urgencias, quirófano, maternidad y medicina interna, para evitar afectaciones a los derechohabientes, por lo que las protestas se concentraron únicamente en zonas administrativas y accesos del hospital. 

El instituto sostuvo que, pese a la inconformidad laboral, los servicios médicos continuaron operando con normalidad dentro del Hospital General de Zona No. 1 de Saltillo.


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