IMSS demanda a AHMSA por más de $755 millones de pesos

El Instituto Mexicano del Seguro Social presentó una nueva demanda contra Altos Hornos de México (AHMSA) dentro del proceso de quiebra que enfrenta la siderúrgica, para reclamar el pago de $755 millones 853,000 pesos por cuotas omitidas de seguridad social.

El reclamo fue recibido por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles, que lleva el expediente 19/2023, e incluye adeudos por conceptos de retiro, cesantía, vejez, enfermedades, maternidad, invalidez, vida, riesgos de trabajo, guarderías y prestaciones sociales.

La apoderada del IMSS, Estela Marciano Pérez, solicitó que el síndico del proceso, Víctor Manuel Aguilera Gómez, sea requerido para cubrir los créditos fiscales, los cuales deben tener prioridad en el pago conforme a la Ley de Concursos Mercantiles.

Además, el juzgado informó que los tribunales laborales federales de Coahuila remitieron sentencias a favor de varios extrabajadores de AHMSA, cuyos adeudos también serán considerados dentro de la prelación laboral.

En paralelo, la empresa RBA Opportunities pidió copias certificadas de documentos del proceso, mientras que Dell Leasing México solicitó una resolución pendiente sobre la separación de bienes.

Con estos acuerdos, el juicio mercantil de AHMSA avanza hacia su fase final de liquidación, en la que se definirá el orden de pago a acreedores como el IMSS, el SAT, trabajadores y proveedores, dentro de un proceso que podría extenderse durante todo 2026.

