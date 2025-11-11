Cerrar X
Whats_App_Image_2025_11_11_at_1_31_23_AM_c8bca0c011
Coahuila

IMSS demanda a AHMSA por más de $755 millones de pesos

El IMSS presentó demanda por cuotas omitidas de seguridad social; el juicio mercantil avanza hacia la fase final de liquidación que se prolongará hasta 2026

  • 11
  • Noviembre
    2025

El Instituto Mexicano del Seguro Social presentó una nueva demanda contra Altos Hornos de México (AHMSA) dentro del proceso de quiebra que enfrenta la siderúrgica, para reclamar el pago de $755 millones 853,000 pesos por cuotas omitidas de seguridad social.

El reclamo fue recibido por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles, que lleva el expediente 19/2023, e incluye adeudos por conceptos de retiro, cesantía, vejez, enfermedades, maternidad, invalidez, vida, riesgos de trabajo, guarderías y prestaciones sociales.

La apoderada del IMSS, Estela Marciano Pérez, solicitó que el síndico del proceso, Víctor Manuel Aguilera Gómez, sea requerido para cubrir los créditos fiscales, los cuales deben tener prioridad en el pago conforme a la Ley de Concursos Mercantiles.

Además, el juzgado informó que los tribunales laborales federales de Coahuila remitieron sentencias a favor de varios extrabajadores de AHMSA, cuyos adeudos también serán considerados dentro de la prelación laboral.

En paralelo, la empresa RBA Opportunities pidió copias certificadas de documentos del proceso, mientras que Dell Leasing México solicitó una resolución pendiente sobre la separación de bienes.

Con estos acuerdos, el juicio mercantil de AHMSA avanza hacia su fase final de liquidación, en la que se definirá el orden de pago a acreedores como el IMSS, el SAT, trabajadores y proveedores, dentro de un proceso que podría extenderse durante todo 2026.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_11_11_T125218_906_c71d631187
Catherine Connolly asume la presidencia de Irlanda
aranceles_azucar_mexico_8a1c4b0f8c
México impone aranceles de hasta 210% al azúcar importada
accidente_vial_saltillo1_c432c42edc
Mañana de accidentes en Saltillo deja daños materiales
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_11_11_T130632_098_6380cd3f67
Designa el TFJA nueva integración de su Junta de Gobierno
EH_UNA_FOTO_2025_11_11_T125218_906_c71d631187
Catherine Connolly asume la presidencia de Irlanda
vacuna_colera_sudafrica_0147ba938e
Lanza Sudáfrica su primera vacuna contra el cólera
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_2025_11_10_T105307_393_0842d56dd1
Divorcio de Angélica Vale: Otto Padrón presenta demanda
INFO_7_UNA_FOTO_32_49603b3ae1
Alertan por estafa con IA que suplanta a personas desaparecidas
EH_DOS_FOTOS_2025_11_10_T140459_071_57cf57db28
Hallan cabeza humana en Morelos; horas después su cuerpo
publicidad
×