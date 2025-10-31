Cerrar X
Coahuila

IMSS realiza más de 2,000 cirugías de cataratas en Coahuila

Más de 2,100 derechohabientes recuperaron la vista gracias a jornadas del IMSS en Monclova, Saltillo y Torreón para reducir el rezago en cirugías oftalmológicas

Más de 2,100 personas derechohabientes del IMSS en Coahuila han recuperado su visión tras someterse a cirugías de cataratas con la colocación de lentes intraoculares, como parte de jornadas médicas que se realizan en distintas regiones del estado.

Las intervenciones se han llevado a cabo en el Hospital General de Zona No. 7 de Monclova, la Unidad Médica de Atención Ambulatoria (UMAA) No. 89 de Saltillo y la UMAA No. 90 de Torreón, centros que concentran la atención oftalmológica para pacientes canalizados por médicos familiares y hospitales de segundo nivel.

De acuerdo con el instituto, estas jornadas forman parte de una estrategia nacional para reducir el rezago en cirugías oftalmológicas y atender principalmente a personas adultas mayores cuya pérdida de visión afecta su movilidad, independencia y calidad de vida.

Los procedimientos son ambulatorios y permiten que los pacientes recuperen funciones como lectura, desplazamiento y actividades laborales o domésticas, sin necesidad de hospitalización prolongada.

En testimonios recabados por la institución, pacientes como Justa Álvarez y Graciela Castillo destacaron la mejora inmediata de su visión tras la cirugía, lo que les permitió retomar actividades cotidianas que habían abandonado debido a la disminución visual.

El programa ha registrado 14 jornadas quirúrgicas en lo que va del año, y se espera que continúe de manera permanente para ampliar la cobertura en el estado.

Las autoridades del IMSS señalaron que la identificación oportuna de casos y la referencia a unidades especializadas son clave para evitar complicaciones y garantizar la rehabilitación visual de la población derechohabiente.

