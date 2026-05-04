Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
EH_UNA_FOTO_8a93ab72ba
Coahuila

Incendio consume vivienda en zona centro de Ramos Arizpe

Los siete habitantes, entre ellos dos adultos mayores de 85 y 86 años, dormían cuando percibieron humo y llamas, logrando evacuar a tiempo

  • 04
  • Mayo
    2026

Un incendio registrado durante la madrugada en una vivienda ubicada en el cruce de las calles Ignacio Zaragoza y General Charles, en la zona centro de Ramos Arizpe, dejó severos daños materiales, sin que se reportaran personas lesionadas. 

De acuerdo con los primeros reportes, los habitantes del domicilio, marcado con el número 137 de la calle General Charles, se encontraban dormidos cuando comenzaron a percibir humo y fuego al interior de la vivienda, lo que les permitió evacuar a tiempo y ponerse a salvo. 

Al lugar acudieron elementos del Cuerpo de Bomberos de Ramos Arizpe, quienes realizaron maniobras para sofocar el incendio y evitar su propagación a inmuebles contiguos. 

7557dede-324b-4710-99de-e2839eb52109.jpeg

En el domicilio habitaban Reina Salazar Rosales, de 85 años; Luis Urbina Escobedo, de 86; Profirió Urbina Salazar, de 50; Alfredo Urbina Salazar, de 62; María Guadalupe Cárdenas Meléndez, de 55; Martín Urbina Salazar, de 30, y María José Urbina. 

Tras el siniestro, otro hijo del matrimonio acudió al lugar y trasladó a los adultos mayores a su domicilio ubicado en la calle Pípila número 2408, en la colonia Blanca Estela, mientras que el resto de los familiares decidió permanecer en el sitio con apoyo de allegados que comenzaron a llegar. 

5aac4c3b-fcfd-4b68-badc-fd84144a8bf8.jpeg

Las causas del incendio no han sido determinadas, ya que los afectados señalaron que desconocen cómo inició el fuego debido a que se encontraban dormidos al momento del incidente.

El inmueble resultó prácticamente inhabitable, ya que la mayoría de sus habitaciones estaban construidas con madera, lo que facilitó la rápida propagación del fuego. 

La intensidad del calor también provocó daños estructurales en la cocina, que era de material, por lo que se prevé que esa área tenga que ser demolida.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_e46edf972f
Vandalizan de nuevo juegos inclusivos en plaza de Ramos Arizpe
gusano_barrenador_ganado_36142d447f
Liberan moscas estériles para contener al gusano barrenador
Whats_App_Image_2026_05_05_at_1_49_42_AM_d2b4430a42
Diputados piden licencia para buscar la reelección
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2026_05_05_T125847_849_62e3bb74a0
Djokovic convierte Piazza del Popolo en templo del tenis
choque_entre_pipa_y_tren_provoca_explosion_queretaro_cd3995c384
Choque entre tren y pipa provoca fuerte explosión en Querétaro
EH_CONTEXTO_33_da0a28843c
Exmodelo francesa revela red de captación ligada a Epstein
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_05_03_at_14_29_45_3d2da13aca
Presa León entra a fase final; abastecerá a Nuevo León
pumas_america_queja_d3f5671af9
Pumas acusará ante Liga MX posible alineación indebida de América
EH_DOS_FOTOS_1_5d14838568
¡Sigue el minuto a minuto del partido Tigres vs Chivas!
publicidad
×