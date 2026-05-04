Incendio consume vivienda en zona centro de Ramos Arizpe

Un incendio registrado durante la madrugada en una vivienda ubicada en el cruce de las calles Ignacio Zaragoza y General Charles, en la zona centro de Ramos Arizpe, dejó severos daños materiales, sin que se reportaran personas lesionadas.

De acuerdo con los primeros reportes, los habitantes del domicilio, marcado con el número 137 de la calle General Charles, se encontraban dormidos cuando comenzaron a percibir humo y fuego al interior de la vivienda, lo que les permitió evacuar a tiempo y ponerse a salvo.

Al lugar acudieron elementos del Cuerpo de Bomberos de Ramos Arizpe, quienes realizaron maniobras para sofocar el incendio y evitar su propagación a inmuebles contiguos.

En el domicilio habitaban Reina Salazar Rosales, de 85 años; Luis Urbina Escobedo, de 86; Profirió Urbina Salazar, de 50; Alfredo Urbina Salazar, de 62; María Guadalupe Cárdenas Meléndez, de 55; Martín Urbina Salazar, de 30, y María José Urbina.

Tras el siniestro, otro hijo del matrimonio acudió al lugar y trasladó a los adultos mayores a su domicilio ubicado en la calle Pípila número 2408, en la colonia Blanca Estela, mientras que el resto de los familiares decidió permanecer en el sitio con apoyo de allegados que comenzaron a llegar.

Las causas del incendio no han sido determinadas, ya que los afectados señalaron que desconocen cómo inició el fuego debido a que se encontraban dormidos al momento del incidente.

El inmueble resultó prácticamente inhabitable, ya que la mayoría de sus habitaciones estaban construidas con madera, lo que facilitó la rápida propagación del fuego.

La intensidad del calor también provocó daños estructurales en la cocina, que era de material, por lo que se prevé que esa área tenga que ser demolida.

Comentarios