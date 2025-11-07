Incendio deja dos intoxicados y 60 evacuados en Ramos Arizpe

Un incendio registrado la tarde de este viernes en la tienda Bodega Aurrera de la colonia Blanca Esthela, provocó la evacuación de alrededor de 60 personas, entre clientes y trabajadores, así como la intoxicación de dos empleados por inhalación de humo.

De acuerdo con Protección Civil Municipal, el siniestro se originó en el área de panadería, donde se reportó un conato de incendio que fue controlado por brigadistas internos antes de la llegada de los bomberos.

Las personas afectadas fueron trasladadas por paramédicos a la Clínica 88 del IMSS; una de ellas se reportó estable y la otra en estado crítico, pero ambas fuera de peligro.

“Al arribar al lugar, el fuego ya había sido controlado. Realizamos labores de enfriamiento y revisión para descartar riesgos”, informaron los bomberos a cargo de la máquina 422 y una ambulancia municipal.

Inspectores de Protección Civil clausuraron temporalmente el área de panadería y tortillería, mientras un perito en gas realiza las investigaciones para determinar las causas del incidente.





