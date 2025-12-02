Inicia contienda por los 25 curules del Congreso local

El Instituto Electoral de Coahuila (IEC) dio este lunes el arranque oficial al Proceso Electoral Ordinario 2025-2026, el cual culminará el 7 de junio del próximo año cuando se realice la votación.

Estos comicios serán los únicos que se realicen en todo el país y serán para renovar el Congreso local, en donde más de dos millones de ciudadanos elegirán a 16 diputados por mayoría relativa y 9 por representación proporcional.

El consejero presidente del IEC, Óscar Daniel Rodríguez, destacó que el instituto se encuentra listo para comenzar los trabajos rumbo a la jornada del 7 de junio de 2026.

Señaló que contar con un mes de anticipación respecto a la fecha habitual de inicio permite fortalecer la planeación y organización, lo que —dijo— se reflejará en mejores resultados para la ciudadanía.

Rodríguez afirmó que Coahuila continuará siendo un referente nacional en materia electoral, gracias a la preparación anticipada, la coordinación institucional y el compromiso del personal involucrado.

Subrayó que el objetivo central será brindar a las y los coahuilenses un proceso transparente y seguro, en el que cada voto cuente y se respete plenamente la voluntad popular.

Durante la sesión general en donde estuvieron presentes los dirigentes de los partidos locales y nacionales que tienen representación en Coahuila, Rodríguez Fuentes aseguró que dicha institución se encuentra lista para el enorme reto que implica la gestión, organización y administración de este proceso electoral en el que desde hace varias semanas se está trabajando para que se lleve a cabo con los más altos estándares de calidad que exige la ciudadanía, según manifestó.

Señaló que se espera que acudan a las urnas 2.5 millones de ciudadanos para elegir a quienes serán los próximos diputados locales de la entidad.

Además, el directivo pidió a todas y todos los coahuilenses la confianza de que el árbitro electoral local garantizará un proceso electoral justo e independiente, apegado a los principios de legalidad, certeza, objetividad, imparcialidad, máxima publicidad, independencia y paridad.

