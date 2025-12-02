Cerrar X
Whats_App_Image_2025_12_02_at_1_54_35_AM_8d74a546d6
Coahuila

Inicia contienda por los 25 curules del Congreso local

El Instituto Electoral de Coahuila arrancó este lunes oficialmente el proceso electoral de 2026 para elegir a los diputados locales

  • 02
  • Diciembre
    2025

El Instituto Electoral de Coahuila (IEC) dio este lunes el arranque oficial al Proceso Electoral Ordinario 2025-2026, el cual culminará el 7 de junio del próximo año cuando se realice la votación.

Estos comicios serán los únicos que se realicen en todo el país y serán para renovar el Congreso local, en donde más de dos millones de ciudadanos elegirán a 16 diputados por mayoría relativa y 9 por representación proporcional.

El consejero presidente del IEC, Óscar Daniel Rodríguez, destacó que el instituto se encuentra listo para comenzar los trabajos rumbo a la jornada del 7 de junio de 2026. 

Señaló que contar con un mes de anticipación respecto a la fecha habitual de inicio permite fortalecer la planeación y organización, lo que —dijo— se reflejará en mejores resultados para la ciudadanía.

Rodríguez afirmó que Coahuila continuará siendo un referente nacional en materia electoral, gracias a la preparación anticipada, la coordinación institucional y el compromiso del personal involucrado. 

Subrayó que el objetivo central será brindar a las y los coahuilenses un proceso transparente y seguro, en el que cada voto cuente y se respete plenamente la voluntad popular.

WhatsApp Image 2025-12-02 at 1.57.38 AM.jpeg

Durante la sesión general en donde estuvieron presentes los dirigentes de los partidos locales y nacionales que tienen representación en Coahuila, Rodríguez Fuentes aseguró que dicha institución se encuentra lista para el enorme reto que implica la gestión, organización y administración de este proceso electoral en el que desde hace varias semanas se está trabajando para que se lleve a cabo con los más altos estándares de calidad que exige la ciudadanía, según manifestó.

Señaló que se espera que acudan a las urnas 2.5 millones de ciudadanos para elegir a quienes serán los próximos diputados locales de la entidad.

Además, el directivo pidió a todas y todos los coahuilenses la confianza de que el árbitro electoral local garantizará un proceso electoral justo e independiente, apegado a los principios de legalidad, certeza, objetividad, imparcialidad, máxima publicidad, independencia y paridad.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

ad8cdf50_0f97_4868_bb3b_9d0132b31f55_7d45c819cd
Arriban diputados a reunión para presupuesto 2026
Whats_App_Image_2025_11_27_at_8_42_40_PM_dec8e8dbaa
Coahuila inicia proceso electoral rumbo a renovación del Congreso
Whats_App_Image_2025_11_26_at_4_36_11_PM_15ae26b993
Arranca la disputa sindical en Victoria con cuatro planillas
publicidad

Últimas Noticias

AP_25336645287004_a03f323741
Trump advierte ataques a países que trafiquen drogas a EUA
gusano_barrenador_mexico_aebde18a34
México activa alerta sanitaria por gusano barrenador
ad8cdf50_0f97_4868_bb3b_9d0132b31f55_7d45c819cd
Arriban diputados a reunión para presupuesto 2026
publicidad

Más Vistas

nl_cohetes_vendedor_pesqueria_caccd0f3ea
Pirotecnia circulaba en redes sin que hubiera denuncias
joven_de_15_anos_porrista_de_Club_Titanes_Apodaca_pierde_la_vida_tras_explosion_1_b9859af8de
Porrista entre las víctimas mortales de la explosión en Pesquería
fa243ce3_43e4_4e25_9253_c50bbb923d5d_d6768b84ff
Muere joven por heridas de explosión; suman cuatro fallecimientos
publicidad
×